Поблизости Крыма произошло землетрясение магнитудой 3 балла: первые подробности

Предпосылок для более мощных подземных толчков на оккупированном полуострове пока что нет, о чем сообщил российский сейсмолог.

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В акватории Черного моря поблизости оккупированного Россией полуострова Крым произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3 балла, о чем сообщил т.н. "советник главы Крыма" Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Серия подземных толчков произошла во второй половине дня недалеко от побережья полуострова, но на местных жителях оно никак не отразилось.

"От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16.25 (15:25 по Киеву — ред.) в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории городского округа Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре", — говорится в сообщении.

В результате никаких разрушений нет. Кроме того, российские сейсмологи отметили, что не видят никаких предпосылок для более сильных подземных толчков, которые приведут к непоправимым последствиям.

"По оперативным данным, глубина землетрясения 30 км в Черном море. Оно произошло чуть южнее Гурзуфа и слабо ощущалось. Это был единичный толчок и не несет угрозы. Нет предпосылок для дальнейших", — сообщил замдиректора Института сейсмологии РК Игорь Калинюк в комментарии росСМИ.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 февраля в Украине произошло землетрясение. Подземные толчки силою в 3,3 балла были зафиксированы на глубине 2 км и в 19 км западнее Мукачево. Колебания ощущаются многими людьми в строениях и автомобилях.

14 февраля в МИД заявили, что в результате землетрясений в Турции погибло пять украинцев, их тела нашли под завалами. В настоящее время посольство Украины в Турции подготавливает документы для репатриации на родину тел погибших граждан. Также готовится эвакуация пострадавших.

Также 14 февраля юге-западе Румынии снова произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 баллов. Оно оказалось еще сильнее, чем то, которое было накануне.