Поблизу Криму стався землетрус магнітудою 3 бали: перші подробиці

Передумов для потужніших підземних поштовхів на окупованому півострові поки що немає, про що повідомив російський сейсмолог.

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В акваторії Чорного моря поблизу окупованого Росією півострова Крим стався землетрус. Його магнітуда становила 3 бали, про що повідомив т.зв. "радник голови Криму" Олег Крючков у своєму Telegram-каналі.

Серія підземних поштовхів сталася в другій половині дня неподалік від узбережжя півострова, але на місцевих жителях він ніяк не позначився.

"Від чергового Алуштинської сейсмічної станції надійшла інформація про те, що о 16.25 (15:25 за Києвом — ред.) в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від прибережної території міського округу Алушта і на глибині 15 км було зафіксовано землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі", — йдеться у повідомленні.

У результаті жодних руйнувань немає. Крім того, російські сейсмологи зазначили, що не бачать жодних передумов для сильніших підземних поштовхів, які призведуть до непоправних наслідків.

"За оперативними даними, глибина землетрусу 30 км у Чорному морі. Він стався трохи південніше Гурзуфа і слабо відчувався. Це був одиничний поштовх, який не несе загрози. Немає передумов для подальших", — повідомив заступник директора Інституту сейсмології РК Ігор Калинюк у коментарі росЗМІ.

Нагадаємо, що в ніч із 26 на 27 лютого в Україні стався землетрус. Підземні поштовхи силою в 3,3 бали були зафіксовані на глибині 2 км і в 19 км на захід від Мукачева. Коливання відчуваються багатьма людьми у будівлях та автомобілях.

14 лютого в МЗС заявили, що внаслідок землетрусів у Туреччині загинуло п'ять українців, їхні тіла знайшли під завалами. Наразі посольство України в Туреччині готує документи для репатріації на батьківщину тіл загиблих громадян. Також готується евакуація постраждалих.

Також 14 лютого на півдненному заході Румунії знову стався землетрус, магнітуда якого становила 5,7 балів. Він виявився ще сильнішим, ніж той, що був напередодні.