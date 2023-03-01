З інтервалом у 10 хвилин: Туреччину сколихнули два нові землетруси

Підземні поштовхи були зафіксовані у турецькому місті Кахраманмараш, яке раніше сильно постраждало від масштабного землетрусу.

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У вівторок, 28 лютого, на території Туреччини в районі Онікісубат міста Кахраманмараш сталися два землетруси магнітудою 4,5 та 4,1 балів. Про це повідомляється на офіційній сторінці Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) у Twitter.

За даними AFAD, перший землетрус магнітудою 4,5 було зафіксовано о 17:39. Повідомляється, що цей поштовх стався на глибині 9,88 км над рівнем моря.

Через 10 хвилин на тій самій ділянці знову було зафіксовано підземні поштовхи цього разу магнітудою 4,1 бала. Цей землетрус пройшов на глибині 13,61 км над рівнем моря.

За попередньою інформацією, жертви, постраждалі та руйнування відсутні.

Раніше, 27 лютого, у східній частині Туреччини у місті Малатья стався землетрус магнітудою 5,6 балів на глибині 6,9 кілометрів, що спричинило руйнування та людські жертви. Згідно з останніми даними, двоє людей загинули і 140 отримали поранення.

Ще один землетрус із епіцентром у районі Дефне турецького міста Хатай магнітудою 6,4 стався 21 лютого. Відомо, що 6 людей загинули, 294 особи отримали поранення, 18 з яких перебували у тяжкому стані.

Нагадаємо, що за даними AFAD від 25 лютого, внаслідок землетрусів у Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакірі, Адані, Адіамані, Османії, Хатаї, Кілісі, Малатьї та Елязизі, які почалися 6 лютого, загинули 44 тисячі 218 людей. Понад 528 тисяч людей було евакуйовано з небезпечної зони.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 14 лютого повідомив, що за тиждень пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося витягти 8 тисяч людей. 81 тисяча поранених уже виписалася з медичних закладів, решта продовжує лікування.