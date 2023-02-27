У Туреччині стався новий землетрус: зруйновано десятки будівель, є загиблі (відео)

Згідно з попередніми даними, в результаті підземних поштовхів було зруйновано 22 будівлі. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та надавати допомогу людям.

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У місті Малатья, що на сході Туреччини, 27 лютого стався новий землетрус магнітудою 5,6 балів. Внаслідок чого було зруйновано десятки будівель, одна людина загинула, ще 69 отримали поранення. Про це повідомили у президії з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями Туреччини, передає видання Anadolu.

Землетрус був на глибині 6,9 кілометрів, він також відчувався у турецьких провінціях Кахраманмараш, Газіантеп, Адіаман та Шанліурфа. Його епіцентром був район Ешилютр у Малатьї.

Згідно з попередніми даними, в результаті підземних поштовхів було зруйновано 22 будівлі. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та надавати допомогу людям.

"Ми негайно доставили 20 наших громадян до лікарень. Ми врятували 5 наших громадян з-під уламків. Усі наші команди зараз на полі бою. Наші команди знаходяться на уламках у зруйнованих будинках", — сказав міністр національної освіти Махмут Озер.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого в українському Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 бали. Підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 2 км і в 19 км на захід від Мукачева. Коливання відчувалися багатьма людьми у будівлях та автомобілях.

25 лютого стало відомо, що жертвами останніх землетрусів у Туреччині та Сирії стали 44 тисячі людей. Кількість евакуйованих із зони лиха досягла 528 тисяч.