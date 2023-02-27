В Турции произошло новое землетресение: разрушены десятки зданий, есть погибшие (видео)

Согласно предварительным данным, в результате подземных толчков были разрушены 22 здания. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь людям.

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В городе Малатья, что на востоке Турции, 27 февраля произошло новое землетрясение магнитудой 5,6 баллов. В результате чего были разрушены десятки зданий, один человек погиб, еще 69 получили ранения. Об этом сообщили в президиуме по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, передает издание Anadolu.

Землетрясение было на глубине 6,9 километров, оно также ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Адыяман и Шанлыурфа. Его эпицентром был район Ешилютр в Малатье.

Согласно предварительным данным, в результате подземных толчков были разрушены 22 здания. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь людям.

"Мы немедленно доставили 20 наших граждан в больницы. Мы спасли 5 наших граждан из-под обломков. Все наши команды сейчас на поле боя. Наши команды находятся во главе обломков в разрушенных зданиях", — сказал министр национального образования Махмут Озер.

Напомним, в ночь на 27 февраля в украинском Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 2 км и в 19 км западнее Мукачево. Колебания ощущаются многими людьми в строениях и автомобилях.

25 февраля стало известно, что жертвами последних землетрясений в Турции и Сирии стали 44 тысячи людей. Число эвакуированных из зоны бедствия достигло 528 тысяч.