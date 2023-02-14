У Туреччині з-під завалів врятували 8 000 людей, ще 81 000 виписано з лікарень, — Ердоган (відео)

Представник ООН повідомив, що пошуково-рятувальні роботи в країні добігають кінця. Тепер починається гуманітарна фаза: її мета — надати людям житло, продовольство та надати психологічну допомогу.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 14 лютого заявив, що за останній тиждень пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося витягти 8 тисяч людей. 81 тисяча постраждалих уже виписалася з лікарень, решта продовжує проходити лікування. Відеозвернення турецького президента опублікував телеканал CNN.

"Землетруси, які торкнулися території площею 500 кв. кілометрів у 10 провінціях, де проживає 13,5 мільйонів громадян, на жаль, викликали великі руйнування. Разом із прилеглими містами, де відчувалися поштовхи, кількість потерпілого населення наближається до позначки 20 мільйонів осіб", — заявив Ердоган.

Президент наголосив, що з перших хвилин землетрусу в країні мобілізували всі засоби в зонах лиха, оголосили четвертий рівень небезпеки та запровадили надзвичайний стан у зоні землетрусу.

"З одного боку, ми проводимо пошуково-рятувальні роботи та розбираємо завали, з іншого боку, прискорено ставимо намети, контейнери та збірні конструкції", — сказав турецький лідер.

Звернення Ердогана було спрямовано до учасників саміту урядів, що проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах. За його словами, жахлива катастрофа вкотре показала важливість міжнародної солідарності. Він подякував країнам, які взяли участь у наданні допомоги в трагедії, котра спіткала турецький народ, і сказав, що Туреччина ніколи не забуде дружню допомогу в "чорний день" для його країни.

"Ми залікуємо рани, завдані цією катастрофою, якнайшвидше. У вашій присутності ми хотіли б подякувати всім дружнім і братнім країнам, які вдень і вночі підтримують наші команди. Сотні мільйонів наших друзів і братів простягли нам руку допомоги", — зазначив Ердоган.

Закінчення рятувальних робіт

Тим часом пошуково-рятувальні групи у Туреччині почали згортати свою роботу. Представник ООН, який координує допомогу організації, Мартін Гріффітс заявив, що етап робіт із порятунку людей з-під завалів та пошуки тих, хто загинув під уламками, завершується.

"Етап порятунку — це витягування живих людей з-під уламків і пошук тих, хто загинув під уламками... цей етап добігає кінця", — сказав Гріффітс. За його словами, починається гуманітарна фаза, що враховує надання житла, психосоціальну допомогу, постачання продовольства тощо.

Нагадаємо, за останніми даними внаслідок масштабного землетрусу в Туреччині та Сирії загинули понад 37 тисяч людей. Як повідомила служба ВВС, ці цифри можуть бути далекі від реальної кількості жертв катаклізму.