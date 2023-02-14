В Турции из-под завалов спасли 8000 человек, еще 81000 выписаны из больниц , — Эрдоган (видео)

Представитель ООН сообщил, что поисково-спасательные работы в стране подходят к концу. Теперь начинается гуманитарная фаза: ее цель — предоставить людям жилье, продовольствие и оказать психологическую помощь.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля заявил, что за последнюю неделю поисково-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь 8 тысяч человек. 81 тысяча пострадавших уже выписались из больниц, остальные продолжают проходить лечение. Видеообращение турецкого президента опубликовал телеканал CNN.

"Землетрясения, которые затронули территорию площадью 500 кв. километров в 10 провинциях, где проживает 13,5 миллиона граждан, к сожалению, вызвали большие разрушения. Вместе с прилегающими городами, где ощущались толчки, количество пострадавшего населения приближается к отметке в 20 миллионов человек", — заявил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что с первых минут землетрясения в стране мобилизовали все средства в зонах бедствия, объявили четвертый уровень опасности и ввели чрезвычайное положение в зоне землетрясения.

"С одной стороны, мы проводим поисково-спасательные работы и разбираем завалы, с другой стороны, ускоренно ставим палатки, контейнеры и сборные конструкции", — сказал турецкий лидер.

Обращение Эрдогана было направлено к участникам саммита правительств, проходящего в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, ужасная катастрофа еще раз показала важность международной солидарности. Он поблагодарил страны, которые приняли участие в оказании помощи в трагедии, постигшей турецкий народ, и сказал, что Турция никогда не забудет дружескую помощь в "черный день" для его страны.

"Мы залечим раны, нанесенные этой катастрофой, как можно скорее. В вашем присутствии мы хотели бы поблагодарить все дружественные и братские страны, которые днем и ночью поддерживают наши команды. Сотни миллионов наших друзей и братьев протянули нам руку помощи", — отметил Эрдоган.

Окончание спасательных работ

Между тем поисково-спасательные группы в Турции начали сворачивать свою работу. Представитель ООН, координирующий помощь организации, Мартин Гриффитс заявил, что этап работ по спасению людей из-под завалов и поиски тех, кто погиб под обломками, завершается.

"Этап спасения — это вытаскивание живых людей из-под обломков и поиск тех, кто погиб под обломками… этот этап подходит к концу", — сказал Гриффитс. По его словам, начинается гуманитарная фаза, включающая в себя предоставление жилья, психосоциальную помощь, снабжение продовольствием и т.д.

Напомним, по последним данным в результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии погибли более 37 тысяч человек. Как сообщила служба ВВС, эти цифра может быть далека от реального числа жертв катаклизма.