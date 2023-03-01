С интервалом в 10 минут: Турцию всколыхнули два новые землетрясения

Подземные толчки были зафиксированы в турецком городе Кахраманмараш, который ранее сильно пострадал от масштабного землетрясения.

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Во вторник, 28 февраля, на территории Турции в районе Оникисубат города Кахраманмараш произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,1 баллов. Об этом сообщается на официальной странице Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) в Twitter.

По данным AFAD, первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в 17:39. Сообщается, что этот толчок произошел на глубине 9,88 километра над уровнем моря.

Спустя 10 минут на том же участке снова были зафиксированы подземные толчки в этот раз магнитудой в 4,1 балла. Это землетрясение прошло на глубине 13,61 километра над уровнем моря.

По предварительной информации, жертвы, пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Ранее, 27 февраля, в восточной части Турции в городе Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов на глубине 6,9 километров, которое привело к разрушениям и человеческим жертвам. Согласно последним данным, два человека погибли и 140 получили ранения.

Еще одно землетрясение с эпицентром в районе Дефне турецкого города Хатай магнитудой 6,4 случилось 21 февраля. Известно, что 6 человек погибли, 294 человека получили ранения, 18 из которых находились в тяжелом состоянии.

Напомним, что по данным AFAD от 25 февраля, в результате землетрясений в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге, которые начались 6 февраля, погибли 44 тысячи 218 человек. Более 528 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля сообщил, что за неделю поисково-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь 8 тысяч человек. 81 тысяча раненых уже выписались из медицинских учреждений, остальные продолжают лечение.