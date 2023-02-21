Новое землетрясение произошло в Турции и Сирии: власти сообщают о сотнях раненых (фото)
По сообщениям СМИ, общее количество пострадавших превысило 700 человек. После первых толчков зафиксировали 32 афтершока, некоторые поврежденные здания разрушились.
В результате землетрясения магнитудой 6,4, эпицентром которого стал район Дефне города Хатай в Турции 6 человек погибли, 294 человека получили ранения, 18 из них тяжело ранены. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает турецкий канал NTV.
Сообщается, что после землетрясения магнитудой 6,4 было зафиксировано 32 афтершока, самый сильный из которых 5,8. Некоторые здания, которые были повреждены в ходе предыдущего землетрясения, разрушились в результате землетрясения в понедельник.
В сообщениях из города Антакья говорилось о страхе и панике на улицах, когда машины скорой помощи и спасательные бригады пытались добраться до наиболее пострадавших районов, где обрушились стены сильно поврежденных зданий.
Вместе с тем, 21 февраля BBC сообщает, что В Сирии около 470 раненых обратились в больницы после землетрясений в понедельник. Таким образом общее число пострадавших возросло до 764 человек.
Повторное землетрясение в Турции и Сирии
Напомним, на территории Турции и Сирии в районе государственной границы двух стран в понедельник, 20 февраля, произошли новые землетрясения. Магнитуда самого сильного из них — 6,4.
Эпицентр землетрясения находится в 70 км на север от сирийского города Латакия и в 14 км от турецкой Антакьи.
Масштабное землетрясение в Турции и Сирии
Напомним, 6 февраля в 37 км от города Газантиеп с почти миллионным населением произошло землетрясение магнитудой 7,8.
13 февраля в ООН сообщили, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 37 тысяч человек, но эти цифры могут быть далеки от окончательных. В турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили о более, чем 31,6 тыс. погибших в Турции. На северо-западе Сирии погибли 5714 человек, подсчитали в ООН.
По данным правительства Турции, по меньшей мере 56 тысяс зданий и более 225 000 домов были либо разрушены во время землетрясения 6 февраля, либо слишком повреждены, чтобы в них можно было жить.
Данных о числе внутренних переселенцев пока нет, но известно, что разрушительная стихия только в Турции затронула площадь, на которой проживает около 14 миллионов человек, а это 16% населения страны.
Как ранее подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд. По оценкам Геологической службы США, экономические издержки землетрясения в Турции могут достигнуть 2% ВВП.
14 февраля в МИД Украины сообщили, что в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья.