Новое землетрясение произошло в Турции и Сирии: власти сообщают о сотнях раненых (фото)

По сообщениям СМИ, общее количество пострадавших превысило 700 человек. После первых толчков зафиксировали 32 афтершока, некоторые поврежденные здания разрушились.

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В результате землетрясения магнитудой 6,4, эпицентром которого стал район Дефне города Хатай в Турции 6 человек погибли, 294 человека получили ранения, 18 из них тяжело ранены. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает турецкий канал NTV.

[ + – ] Последствия нового землетрясения в Турции Фото: ABC News

Сообщается, что после землетрясения магнитудой 6,4 было зафиксировано 32 афтершока, самый сильный из которых 5,8. Некоторые здания, которые были повреждены в ходе предыдущего землетрясения, разрушились в результате землетрясения в понедельник.

[ + – ] В результате нового землетрясения в Турции разрушились поврежденные дома Фото: ABC News

В сообщениях из города Антакья говорилось о страхе и панике на улицах, когда машины скорой помощи и спасательные бригады пытались добраться до наиболее пострадавших районов, где обрушились стены сильно поврежденных зданий.

Вместе с тем, 21 февраля BBC сообщает, что В Сирии около 470 раненых обратились в больницы после землетрясений в понедельник. Таким образом общее число пострадавших возросло до 764 человек.

Повторное землетрясение в Турции и Сирии

Напомним, на территории Турции и Сирии в районе государственной границы двух стран в понедельник, 20 февраля, произошли новые землетрясения. Магнитуда самого сильного из них — 6,4.

Эпицентр землетрясения находится в 70 км на север от сирийского города Латакия и в 14 км от турецкой Антакьи.

Масштабное землетрясение в Турции и Сирии

Напомним, 6 февраля в 37 км от города Газантиеп с почти миллионным населением произошло землетрясение магнитудой 7,8.

13 февраля в ООН сообщили, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 37 тысяч человек, но эти цифры могут быть далеки от окончательных. В турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили о более, чем 31,6 тыс. погибших в Турции. На северо-западе Сирии погибли 5714 человек, подсчитали в ООН.

По данным правительства Турции, по меньшей мере 56 тысяс зданий и более 225 000 домов были либо разрушены во время землетрясения 6 февраля, либо слишком повреждены, чтобы в них можно было жить.

Данных о числе внутренних переселенцев пока нет, но известно, что разрушительная стихия только в Турции затронула площадь, на которой проживает около 14 миллионов человек, а это 16% населения страны.

Как ранее подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд. По оценкам Геологической службы США, экономические издержки землетрясения в Турции могут достигнуть 2% ВВП.

14 февраля в МИД Украины сообщили, что в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья.