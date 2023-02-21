Новий землетрус в Туреччині та Сирії: влада повідомляє про сотні поранених (фото)

За повідомленнями ЗМІ, загальна кількість постраждалих перевищила 700 людей. Після перших поштовхів зафіксували 32 афтершоки, деякі пошкоджені будинки зруйнувалися.

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Внаслідок землетрусу магнітудою 6,4, епіцентром якого став район Дефне міста Хатай у Туреччині 6 людей загинули, 294 особи отримали поранення, 18 з них тяжко поранені. Про це у вівторок, 21 лютого, повідомляє турецький канал NTV.

[ + – ] Наслідки нового землетрусу в Туреччині Фото: climate

Повідомляється, що після землетрусу магнітудою 6,4 було зафіксовано 32 афтершоки, найсильніший з яких 5,8. Деякі будівлі, які були пошкоджені під час попереднього землетрусу, зруйнувалися внаслідок землетрусу в понеділок.

[ + – ] Внаслідок нового землетрусу в Туреччині зруйнувалися пошкоджені будинки Фото: climate

У повідомленнях з міста Антакья йшлося про страх і паніку на вулицях, коли машини швидкої допомоги та рятувальні бригади намагалися дістатися найбільш постраждалих районів, де обвалились стіни сильно пошкоджених будівель.

Разом з тим, 21 лютого ВВС повідомляє, що У Сирії близько 470 поранених звернулися до лікарень після землетрусів у понеділок. Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до 764 осіб.

Повторний землетрус у Туреччині та Сирії

Нагадаємо, на території Туреччини та Сирії в районі державного кордону двох країн у понеділок, 20 лютого, сталися нові землетруси. Магнітуда найсильнішого з них – 6,4.

Епіцентр землетрусу знаходиться за 70 км на північ від сирійського міста Латакія і за 14 км від турецької Антакьї.

Масштабний землетрус у Туреччині та Сирії

Нагадаємо, 6 лютого за 37 км від міста Газантієп із майже мільйонним населенням стався землетрус магнітудою 7,8.

13 лютого в ООН повідомили, що внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії загинули понад 37 тисяч осіб, але ці цифри можуть бути далекі від остаточних. У турецькому управлінні з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) заявили про більш ніж 31,6 тис. загиблих у Туреччині. На північному заході Сирії загинуло 5714 людей, підрахували в ООН.

За даними уряду Туреччини, щонайменше 56 тисяч будівель та понад 225 000 будинків були або зруйновані під час землетрусу 6 лютого, або надто пошкоджені, щоб у них можна було жити.

Даних про кількість внутрішніх переселенців поки немає, але відомо, що руйнівна стихія лише в Туреччині торкнулася площі, на якій проживає близько 14 мільйонів людей, а це 16% населення країни.

Як раніше підрахували аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch, збитки від землетрусу в Туреччині та Сирії можуть перевищити $4 млрд. За оцінками Геологічної служби США, економічні витрати землетрусу Туреччини можуть досягти 2% ВВП.

14 лютого в МЗС України повідомили, що внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, у тому числі сім'я із Запоріжжя.