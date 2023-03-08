Три землетрясения за день: в РФ зафиксировали серию подземных толчков

Землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,1 балла произошли в акватории Тихого океана. Ученые утверждают, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине свыше 40 километров.

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На Камчатке (РФ) случилось три землетрясения за три часа, с эпицентром в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает Геофизическая служба РАН.

Первое землетрясение произошло в акватории Тихого океана в районе полуострова в 18:03 по местному времени. Ученые зафиксировали магнитуду 6,1, толчки ощущались в столице края. Информации о пострадавших нет. Следующий толчек был силой в 3,8 по Рихтеру, а последний — 4,1.

Очаг залегал на глубине 41 километра.

Напомним, 6 февраля в 37 км от города Газантиеп с почти миллионным населением произошло землетрясение магнитудой 7,8.

В результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля погибли более 52 тыс. человек. Многие из них были раздавлены в результате обрушения зданий во время подземных толчков.

Представитель ООН назвала вид пострадавшей турецкой провинции Хатай "апокалиптическим".

1 марта Турцию всколыхнули два новых землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в турецком городе Кахраманмараш, который ранее сильно пострадал от масштабного землетрясения.

27 февраля украинский сейсмолог заявил, что в Украине может произойти разрушительное землетрясение магнитудой сразу в 7 баллов.