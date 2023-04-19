Як правильно їздити на авто під час повеней: поради для автомобілістів

Під час повеней зростає ризик виникнення ДТП. Водіям варто дотримуватись основних правил водіння в негоду, які можуть врятувати не лише автомобіль, а й життя.

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Через масштабні повені на території України більшість автомобілістів часто стикаються з проблемами. Фокус розповість, як їздити на авто під час повеней та як уникнути поломок.

Повені помітно ускладнюють поїздки на авто, через що підвищується ризик виникнення ДТП. Тому слід звернути увагу на корисні поради, які допоможуть зберегти свій автомобіль.

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Як правильно їздити на авто під час повеней?

Водіям потрібно бути вкрай обережними під час повеней Фото: Pixabay

По можливості відкладіть поїздку на автомобілі. Якщо це необхідно, дотримуйтесь основних правил безпечного водіння під час повеней.

Прокладайте маршрут, на якому не траплятимуться потенційно небезпечні локації. Наприклад, тунелі чи проїзди під шляхопроводами та залізничними мостами.

Якщо ви зіткнулися із затопленою дорогою, об'їжджайте ділянки, де ви не впевнені у глибині води. Краще уникати місць, де вода має течію, оскільки автомобіль може швидко втратити керування.

При переїзді затопленої ділянки тримайтеся ближче до найвищої частини дороги. Найчастіше це центральна частина.

Також не варто їхати дуже швидко, оскільки це може створити штучну хвилю. Через це ваш автомобіль може втратити стійкість, а іншим учасникам руху буде важче подолати складну ділянку.

Для покращення видимості увімкніть склоочисники на максимум. Так ви зможете швидше очистити лобове скло у разі попадання води.

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Якщо ви пересуваєтесь позаду іншого автомобіля, тримайте безпечну дистанцію. Завжди чекайте, поки інше авто повністю пройде затоплену ділянку, а потім проїжджайте самі.

Крім цього, перевіряйте стан гальмівної системи. Вода може зашкодити гальмам, через що вони можуть працювати некоректно.

Що не можна робити під час повеней:

продовжувати рух, якщо автомобіль почав працювати зі збоями;

розганятися до високої швидкості, особливо на затоплених ділянках;

їхати крізь зустрічні хвилі з інших авто;

їхати близько до автомобілів, що йдуть попереду;

обганяти автомобілі, що йдуть попереду;

проїжджати через глибокі затоплення.

Де не варто паркуватись під час повеней?

Не варто паркувати автомобіль у низині Фото: Pixabay

Проблеми з паркуванням часто виникають і без повеней, особливо у великих містах. Проте, існує кілька правил, які допоможуть врятувати себе та свій автомобіль під час негоди.

Насамперед варто уникати паркування в низині. Вода стікатиме туди з високих ділянок, тому ризик затоплення автомобіля високий.

Ще одним небажаним місцем для паркування є водостоки. Часто каналізаційні грати ставлять у місцях, схильних до скупчення води.

Вибираючи місце для паркування, також уникайте дерев поблизу. Під час негоди є можливість, що вони можуть впасти на автомобіль.

Найкращим місцем для паркування є порожня височина. Так ви зможете врятувати автомобіль від затоплення.

Що робити, якщо автомобіль затопило?

Автомобіль може отримати безліч пошкоджень через затоплення Фото: Pixabay

Затоплений автомобіль ще можна врятувати, якщо не припускатися помилок. Насамперед потрібно оцінити масштаб збитків.

Якщо вода залилася до порогів, автомобіль може отримати лише незначні пошкодження. Слід перевірити усі основні компоненти, що розташовані внизу авто.

Якщо вода потрапила всередину авто, то можливість поломки висока. У такому разі потрібно доставити автомобіль до СТО на евакуаторі.

Коли вода заливає автомобіль до нижнього краю скла, ризик поломки дуже високий. В першу чергу страждають електричні компоненти та двигун.

Після затоплення кузов слід відмити під тиском. Якщо цього не зробити, може початися передчасна корозія.

Якщо вода потрапила до салону, необхідно зняти сидіння для окремого просушування. Також цю процедуру слід зробити з оббивкою, яка постраждала від води.

Чи можна запускати двигун авто після затоплення?

Двигун не можна запускати відразу після затоплення Фото: Pixabay

У жодному разі не запускайте двигун свого автомобіля відразу після затоплення. Це може призвести до гідроудару та повного виходу з ладу двигуна.

Після затоплення доставте автомобіль до майстерні на евакуаторі або заштовхайте його в безпечне місце. Також варто зняти акумулятор перед доставкою на СТО.

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