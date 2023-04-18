Повінь у Києві: власник кабріолету Volkswagen ловив рибу прямо з авто (фото)

Українець на Volkswagen Eos заїхав прямо у воду і поставив спінінг у салон кабріолету. Рибалка привернув увагу оточуючих.

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Повінь в Україні не всім принесла проблеми – деякі громадяни намагаються знайти у стихії позитивні моменти. Так, у Києві автомобіліст вирішив ловити рибу прямо зі свого кабріолету Volkswagen Eos. Про це повідомляє "Автоцентр".

Спінінг встановлений прямо в салоні авто Фото: autocentre.ua

Екстравагантного рибалки помітили біля столичного Північного мосту. Оскільки рівень води у Києві піднявся на кілька метрів, то паркінг на заїзді на Труханів острів виявився підтопленим і можна ловити рибу прямо звідти.

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Українець на Volkswagen Eos заїхав просто у воду, опустив дах і відкинув спинку переднього сидіння. Спінінг він поставив прямо в салон авто, а упором для нього стала рама лобового скла.

Упором для спінінга послужило лобове скло Volkswagen Eos Фото: autocentre.ua

Поки невідомо, який був улов у рибалки, проте з фото видно, що Volkswagen Eos та його власник привернули увагу оточуючих. Знайшлося чимало охочих сфотографувати рибальське авто. Втім, повторити трюк більше ніхто не наважився.

Нагадаємо, що за прогнозами повінь у Києві досягне свого піку 22 квітня, так що не виключено, що подібна рибалка у Києві може повторитися.

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