Повінь у Києві: у КМДА розповіли, коли в столиці буде особливо небезпечно (карта)

У вівторок, 18 березня, у столиці та Київській області утримається "помаранчевий" рівень небезпеки. А свого піку повінь досягне в суботу, 22 квітня.

Related video

Цими вихідними, зокрема 22 квітня, у Києві прогнозують рекордний рівень підняття води. Про це розповів директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в ефірі телеканалу "Київ" у понеділок, 17 квітня.

"Пік весняних паводків ми чекатимемо десь 22 квітня. Також повінь цього року збільшується на 0,5-1 метр порівняно з минулими роками", — сказав чиновник.

Слова Ткачука підтверджують і синоптики "Гідрометцентру". Вони прогнозують продовження масштабних паводків у північних регіонах України.

17 квітня другий рівень небезпеки оголосили в Київській області й Києві, частині Чернігівської та Запорізької областей. За інформацією синоптиків, у цих регіонах унаслідок проходження весняної повені через Київську ГЕС, у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області будуть затоплені ділянки садово-дачної забудови, а також присадибні ділянки в низці прирічкових населених пунктів.

У вівторок, 18 квітня, у Києві та Київській області через підтоплення збережеться "помаранчевий" рівень небезпеки Фото: Скріншот

Весняна повінь: яка ситуація в Києві зараз

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, станом на зараз підтопленими залишаються острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате й приватні ділянки в районі Осокорків.

У профільному відомстві також повідомили, що станом на 17 квітня по місту Києву немає аварійних підтоплень. Є підтоплення деяких територій. Але вони майже щороку підтоплюються під час весняних повеней.

Нагадаємо, 14 квітня Десна вийшла з берегів і підтопила будинки людей у Київській області. Із села Погреби співробітники ДСНС змогли евакуювати двох дорослих людей, двох дітей і собаку, яких заблокувало в межах їхнього власного домоволодіння внаслідок нічного розливу річки.

А 13 квітня стало відомо, що в Києві й області почалася масштабна повінь. Найбільше постраждали Бориспільський, Вишгородський, Броварський райони та приватні ділянки в столиці.