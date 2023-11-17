Найдешевший електромобіль Cadillac розсекречено до прем'єри (фото)
Електромобіль Cadillac Optiq стане конкурентом Tesla Model Y. 4,8-метровий кросовер запропонують у версіях потужністю 204-287 сил, а його запас ходу становитиме близько 500 км.
Опубліковано офіційні фото Cadillac Optiq. Преміальний побратим Chevrolet Equinox EV надійде в продаж з 2024 року і стане найдоступнішим електромобілем Cadillac. Перші подробиці нової моделі розкрили на сайті General Motors.
Новий Cadillac Optiq кине виклик Tesla Model Y. Його приблизна ціна становитиме менше 50 000 доларів у базовій версії. Як і всі нові електрокари General Motors, він побудований на платформі Ultium.
Дизайн Cadillac Optiq 2024 витриманий у традиційному гранчастому стилі марки. У нього високий капот і тоненькі фари, як у старшого Cadillac Lyriq, а пластикова вставка спереду імітує фірмову решітку радіатора Cadillac.
Розміри Cadillac Optiq 2024:
- довжина — 4821 мм;
- ширина — 1912 мм;
- висота — 1642 мм;
- колісна база — 2954 мм.
Салон Cadillac Optiq не показали. Очікується, що за прикладом побратимів він отримає два великі дисплеї на передній панелі.
Електромобіль Cadillac Optiq запропонують у передньопривідних версіях потужністю 204 і 245 к. с., а також у повнопривідному 287-сильному варіанті. Максимальну швидкість обмежать на 180 км/год, а запас ходу становитиме близько 500 км.
До речі, нещодавно презентували і найдорожчий електромобіль Cadillac вартістю майже мільйон доларів.
Також Фокус повідомляв, що новий Cadillac Escalade 2024 став електрокаром.