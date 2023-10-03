В Україні з'явився рідкісний електрокросовер від General Motors із запасом ходу 500 км (фото)

Buick Velite 7 — компактний електрокросовер В-класу довжиною 4,26 м. Він оснащений 177-сильним мотором і може проїхати до 500 км без підзарядки.

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У Києві сфотографували електрокросовер Buick Velite 7 2020 року. Позашляховий побратим Chevrolet Bolt є рідкістю в Україні і мало відомий у нас. Знімки електрокара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Buick Velite 7 — 4,26-метровий кросовер В-класу від General Motors, який збирають у Китаї. Він є близьким родичем Chevrolet Bolt EUV і відрізняється від нього дизайном передньої частини та ліхтарями. В Україні електрокар коштує в еквіваленті від 30 000 до 37 000 доларів.

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У салоні Buick Velite 7 встановлено віртуальний щиток приладів і великий 10,2-дюймовий тачскрін. У кросовера 363-літровий багажник.

Базова комплектація Buick Velite 7 включає безключовий доступ, клімат-контроль, бездротову зарядку для смартфонів, камеру заднього виду, навігацію і круїз-контроль.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Електромобіль Buick Velite 7 оснащений 177-сильним мотором і батареєю ємністю 55,6 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,6 с і розвинути 145 км/год, а його запас ходу становить 500 км.

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