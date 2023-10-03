В Украине появился редкий электрокроссовер от General Motors с запасом хода 500 км (фото)

Buick Velite 7 — компактный электрокроссовер В-класса длиной 4,26 м. Он оснащен 177-сильным мотором и может проехать до 500 км без подзарядки.

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В Киеве сфотографировали электрокроссовер Buick Velite 7 2020 года. Внедорожный собрат Chevrolet Bolt является редкостью в Украине и мало известен у нас. Снимки электрокара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Buick Velite 7 – 4,26-метровый кроссовер В-класса от General Motors, который собирают в Китае. Он является близким родственником Chevrolet Bolt EUV и отличается от него дизайном передней части и фонарями. В Украине электрокар стоит в эквиваленте от 30 000 до 37 000 долларов.

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В салоне Buick Velite 7 установлены виртуальный щиток приборов и большой 10,2-дюймовый тачскрин. У кроссовера 363-литровый багажник.

Базовая комплектация Buick Velite 7 включает бесключевой доступ, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, камеру заднего вида, навигацию и круиз-контроль.

На передней панели установлены два дисплея Фото: General Motors

Электромобиль Buick Velite 7 оснащен 177-сильным мотором и батареей емкостью 55,6 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,6 с и развить 145 км/ч, а его запас хода составляет 500 км.

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