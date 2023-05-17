Самый доступный электрокар Chevrolet установил новый рекорд дальности хода (фото)

Бразильская команда General Motors ездила на электромобиле Chevrolet Bolt EUV в течение 28 часов и 30 минут. За это время электрокар делал только короткие остановки для смены водителей.

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В Бразилии электромобиль Chevrolet Bolt EUV проехал рекордное расстояние на одном заряде. Для этого команде испытателей пришлось пойти на некоторые хитрости. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Команде GM do Brasil удалось проехать 901,8 километра на одном заряде Chevrolet Bolt EUV. В испытании принимала участие модификация электромобиля с батареей емкостью 65 кВт⋅ч.

Рекордный забег был проведен на испытательном полигоне Крус-Альта. На нем присутствует 16 треков, на одном из которых есть овальная трасса.

На овальной трассе водитель может ехать на высокой скорости даже не поворачивая руль. Благодаря уменьшенному трению между передними колесами и дорогой увеличивается запас хода.

Испытательный заезд проходил на овальной трассе Фото: General Motors

Водитель-испытатель ехал со средней скоростью 35 км/ч. Остановки происходили только для смены водителей.

Батарея электромобиля полностью разрядилась только спустя 28 часов и 30 минут. В среднем электрокар расходовал 7,2 кВт⋅ч энергии на 100 километров.

Chevrolet Bolt EUV расходовал 7,2 кВт⋅ч энергии на 100 километров Фото: General Motors

Любопытно то, что General Motors с 2024 года прекратит выпуск Chevrolet Bolt и Bolt EUV. Их заменят новыми электромобилями.

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Заявленный запас хода Chevrolet Bolt составляет 416 км на одном заряде. При этом максимальный пробег Bolt EUV оценивается в 397 км.

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