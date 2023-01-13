Эко-гонка: недорогие электрокары сразились в драг-рейсинге (видео)

MINI Cooper SE, Chevrolet Bolt и Nissan Leaf являются одними из самых доступных электромобилей на рынке. Они показали зрелищную гонку, сражаясь друг с другом на равных.

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Блогеры устроили гонку по прямой между электромобилями MINI Cooper SE, Chevrolet Bolt и Nissan Leaf. Соперники сражались на равных, показав достойные результаты. Видео опубликовали на YouTube-канале The Fast Lane EV.

Блогеры выбрали MINI Cooper SE, Chevrolet Bolt и Nissan Leaf, так как это одни из самых доступных электромобилей на рынке США. Они отлично продаются в стране и полюбились многими автолюбителями.

Стоимость Chevrolet Bolt в США составляет от 26 500 долларов. Он оснащается 200-сильным электромотором, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 7 секунд.

Nissan Leaf продается на североамериканском рынке от 28 040 долларов. Под капотом расположен электромотор мощностью 215 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 6,8 секунды.

Стоимость MINI Cooper SE в США составляет от 34 225 долларов. Он оснащается 185-сильным электромотором, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды.

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В начале заезда MINI Cooper SE стартовал быстрее своих соперников. Он едва не передал лидерство догоняющему Chevrolet Bolt, но в итоге смог первым пересечь финишную черту. Последним до финиша добрался Nissan Leaf.

В тесте на торможение с 96 до 0 км/ч ситуация сложилась иначе. Chevrolet Bolt тормозит лучше своих конкурентов. Nissan Leaf занял второе место, а MINI Cooper SE хоть и быстрее, но хуже справился с экстренным торможением.

В конце видео блогеры решили преподнести особый сюрприз. Они устроили заезд между электромобилем Chevrolet Bolt и спорткаром Chevrolet Corvette C5 с мощным двигателем V8 из 90-х.

Ранее Фокус сообщил, что блогеры сравнили в заезде на прямой заряженные BMW M240i xDrive и Audi RS3.