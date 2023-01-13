Екоперегони: недорогі електрокари воювали у дрег-рейсінгу (відео)

MINI Cooper SE, Chevrolet Bolt та Nissan Leaf є одними з найдоступніших електромобілів на ринку. Вони показали видовищні перегони, борючись один з одним на рівних.

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Блогери влаштували перегони прямо між електромобілями MINI Cooper SE, Chevrolet Bolt і Nissan Leaf. Суперники билися на рівних, показавши гідні результати. Відео опублікували на YouTube-каналі The Fast Lane EV.

Блогери вибрали MINI Cooper SE, Chevrolet Bolt та Nissan Leaf, оскільки це одні з найдоступніших електромобілів на ринку США. Їх добре продають у країні, а багатьом автолюбителям вони припали до душі.

Вартість Chevrolet Bolt у США складає від 26 500 доларів. Він оснащується 200-сильним електродвигуном, а розгін від 0 до 100 км/год займає приблизно 7 секунд.

Nissan Leaf продається на північноамериканському ринку від 28 040 доларів. Під капотом розташований електромотор потужністю 215 к. с. Розгін від 0 до 100 км/год складає 6,8 секунди.

Вартість MINI Cooper SE у США складає від 34 225 доларів. Він оснащується 185-сильним електродвигуном, а розгін від 0 до 100 км/год займає 7,3 секунди.

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На початку заїзду MINI Cooper SE стартував швидше за своїх суперників. Він ледь не передав лідерство Chevrolet Bolt, але зрештою зміг першим перетнути фінішну межу. Останнім до фінішу дістався Nissan Leaf.

У тесті на гальмування із 96 до 0 км/год ситуація склалася інакше. Chevrolet Bolt гальмує краще за своїх конкурентів. Nissan Leaf посів друге місце, а MINI Cooper SE хоч і швидше, але гірше впорався з екстреним гальмуванням.

Наприкінці відео блогери вирішили зробити особливий сюрприз. Вони влаштували заїзд між електромобілем Chevrolet Bolt та спорткаром Chevrolet Corvette C5 з потужним двигуном V8 з 90-х.

Раніше Фокус повідомив, що блогери порівняли в заїзді на прямий заряджені BMW M240i xDrive та Audi RS3.