Німецький ексклюзив: виявлено лімітований спорткар BMW 2016 року без пробігу (фото)

BMW M3 30 Jahre — лімітована ювілейна версія моделі. Спортивний седан оснащений 450-сильною турбошісткою і здатний розвинути 280 км/год.

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У Німеччині виявлено капсулу часу BMW M3 2016 року. Спортивний седан зовсім не експлуатувався, а на його одометрі висвічується заводський "калібрувальний" пробіг у 5 км. Подробиці авто розкрили на сайті AutoScout24.

Випущено лише 500 седанів BMW M3 30 Jahre Фото: AutoScout24

Автомобіль належить власнику СТО BMW і його навмисно зберігали в гаражі з метою подальшого перепродажу. Річ у тім, що це лімітована версія BMW M3 30 Jahre, присвячена 30-річчю моделі.

Салон BMW M3 оздоблений двокольоровою шкірою і карбоном Фото: AutoScout24

Загалом випущено лише 500 BMW M3 30 Jahre і версія вважається сучасним раритетом. Саме цей автомобіль замовлено в особливому темно-синьому кольорі Macao Blue Metallic, а його салон оздоблено чорно-білою шкірою і карбоном.

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Седан BMW M3 30 Jahre оснащений 3,0-літровою турбошісткою зі збільшеною до 450 к.с. потужністю і 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці у 280 км/год.

Під капотом встановлена 450-сильна турбошістка Фото: AutoScout24

Новий BMW M3 30 Jahre у 2016 році коштував 82 600 євро. Зараз капсула часу виставлена на продаж за 118 500 євро.

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