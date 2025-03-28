Без яєць і без туалетного паперу: Трамп підіймає мита на деревину з Канади, — Bloomberg

Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп попередив про продовження тарифної війни і про зростання тарифів на лісоматеріали, які надходять з Канади. Внаслідок такого рішення пересічні американці страждатимуть без туалетного паперу, а підприємці закриватимуть заводи.

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Про один з наслідків тарифної війни Трампа написало агентство Bloomberg.

Агентство пояснило, що президент США підняв на 27% тарифи на імпорт деревини з Канади і може підняти ще на 50%. Глава Білого дому запевняє, що це начебто має стимулювати розвиток відповідних галузей промисловості в штатах, пояснили журналісти. При цьому глава Білого дому не врахував, американські виробники туалетного паперу та кухонних рушників 30 років купують сировину в Канаді. Вклад канадської деревини в цю важливу продукцію досить помітний: 30% рулону туалетного паперу і 50% кухонного рушника. Зростання мит призведе до двох можливих наслідків: до зникнення продукції з прилавків і до зростання цін, підсумувало Bloomberg.

Тарифна війна - графік зміни ціни на сировину з Канади Фото: Bloomberg

"Мита Трампа на пиломатеріали Канади ризикують защемити поставки туалетного паперу. Сценарій ризикує відновити болісні спогади про дефіцит туалетного паперу в епоху пандемії, коли полиці магазинів були порожніми", — ідеться у статті.

Bloomberg пояснило, що сировина з Канади — це, наприклад, целюлоза NBSK, яка цінується за "міцність на розрив". Замінити її чимось аналогічним швидко не вийде. В підсумку в США почнуть закриватись заводи, а людей звільнятимуть з роботи, пояснили аналітики, які коментували ситуацію.

Тарифна війна — деталі рішень Трампа

Тим часом 27 березня Трамп підписав закон, яким підняв мита на імпортні автомобілі на 25%, повідомила на порталі Carscoops. Водночас, є можливість знизити вартість авто, якщо в ньому будуть деталі американського виробництва. Але, щоб отримати цю знижку, деталі повинні бути сертифікованими відповідними установами.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші проблеми, які виникли в США після приходу до влади Дональда Трампа. У перші тижня його правління американці потерпали від дефіциту яєць. На відео з супермаркетів показували американців, які стояли у довжелезних чергах, а інколи навіть бились, щоб купити необхідний продукт за сотні доларів. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що причина дефіциту — начебто знищення 8 млн курей попереднім президентом США, Джо Байденом.

Нагадуємо, 13 березня глава Білого дому пообіцяв підняти на 200% мита на алкогольні напої з Європи. Перед цим американський президент пригрозив Канаді підняти мита на метали, якщо канадці не скасують підняття тарифів на електроенергію.