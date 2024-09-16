Месія, в якого цілять всі: чи скористається на виборах Дональд Трамп новим замахом на своє життя

Вже другий за останні два місяці замах на кандидата в президенти США від Республіканської партії стався 15 вересня. Чому Дональд Трамп знову опинився в ролі об’єкта для нападу і чи допоможуть ексглаві американської держави інциденти, пов’язані з ризиком для його життя, покращити електоральні позиції, з’ясовував Фокус.

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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заявило, що інцидент зі стріляниною у Флориді у неділю, 15 вересня, розслідується як замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа. Секретна служба, на яку посилається CNN, зазначила, що підозрюваний розташовувався менш ніж за 500 м від пана Трампа і направив дуло рушниці у бік гольф-клубу, коли той перебував на полі. Агент Секретної служби відкрив вогонь, після чого чоловік втік. Пізніше його вдалося затримати. Чоловік залишив у кущах неподалік гвинтівку типу АК-47 з оптичним прицілом, два рюкзаки, які висіли на паркані і в яких була керамічна плитка і камера GoPro.

Дональд Трамп знову опинився в ролі об"єкта для нападу

Як і чому жартує Трамп після другого поспіль замаху

Пан Трамп перебував на п’ятій лунці свого поля, коли пролунали постріли, стверджує Fox News. Охорона відвела його у безпечне місце у будівлі клубу. За даними телеканалу, загалом було зроблено чотири постріли. Невдовзі після інциденту колишній президент сказав Fox News, що з ним усе гаразд. "Секретна служба виконала чудову роботу", — наголосив він.

Своєю чергою The New York Times повідомляє, що невдовзі після замаху Трамп повернувся до своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. За інформацією NYT, колишній президент спочатку був шокований тим, що на нього знову вчинили замах, проте згодом він вже жартував із цього приводу у телефонних розмовах з радниками та союзниками, заявляючи, що дуже засмутився через те, що не зміг завершити гру в гольф.

Водночас, за даними одразу трьох джерел CNN у правоохоронних органах, затриманий — 58-річний Райан Уеслі Рут, який мешкає на Гаваях і який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну у соцмережах. Телеканал принагідно додає, що Рут у 2022 році публікував десятки постів на платформі Х (Twitter), де заявляв, що готовий пожертвувати своїм життям у боротьбі і що "нам потрібно спалити Кремль дотла". Також зазначається, що він сам називав себе "неофіційним посередником" української влади та активно закликав афганських військових брати участь у бойових діях за Україну.

Нагадаємо, на Дональда Трампа в середині липня було скоєно замах на передвиборному мітингу у Пенсільванії. 20-річний Томас Меттью Крукс вистрілив у нього з даху будівлі, яка розташовувалася приблизно за 120 м від трибуни. Кандидат у президенти був поранений у вухо. Тоді загинув один із учасників мітингу, ще двоє дістали поранення. Той, хто відкрив стрілянину, був убитий снайпером Секретної служби США, але розслідування справи про замах наразі все ще триває.

Чи допоможе Трампу новий замах підняти рейтинги

Слід зауважити, що дебати, які відбулися минулого вівторка, 9 вересня, між кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, надали додатковий імпульс передвиборчій кампанії демократки, але переламати перебіг президентських перегонів так і не змогли, свідчать дані опитувань громадської думки.

Зокрема, експрес-опитування, опубліковане CNN відразу ж після дебатів, показало, що 63% глядачів вважають, що перемогла Камала Гарріс. Однак максимально капіталізувати успіх кандидатці не вдалося.

Так, згідно з шістьма опитуваннями, проведеними Newsweek, пані Гарріс справді випереджає Дональда Трампа в середньому на 3-5 процентних пунктів. Водночас видання додає, що через складну систему голосування колегією виборців виграш за голосами виборців ще не є гарантією перемоги. Колишній держсекретар Гілларі Клінтон, принагідно нагадує Newsweek, зазнала поразки від Дональда Трампа у кампанії у 2016 році, попри ще більш впевнене лідерство щодо голосів виборців. А наразі, за ​​даними Real Clear Politics, пані Гарріс випереджає Дональда Трампа у гонці за голоси у ключових штатах лише на 0,1 процентний пункт. Загалом, тематичний ресурс прогнозує їй підтримку 221 виборця, а експрезиденту — 219 за необхідних для перемоги 270 голосів. Тобто 98 голосів поки що не розіграно.

Вельми цікава деталь: одразу після дебатів підтримку демократці висловила попдіва Тейлор Свіфт. Однак, як з’ясувалося, вона швидше завдала шкоди кампанії. Опитування від YouGov, яке було опубліковане у суботу, 14 вересня показало, що лише 8% респондентів заявили, що схвалення пані Свіфт у "деякій мірі" чи "набагато вірогідніше" переконає їх віддати голос за Камалу Гарріс, а 20% — що навпаки.

Назвавши прихованим резервом Трампа його популярність серед малоактивних виборців, які не беруть участь у опитуваннях, видання The Hill прогнозує, що рівень підтримки експрезидента, особливо після чергового замаху на нього, може стати сюрпризом у день виборів.

Водночас експерти, з якими поспілкувався Фокус, вважають, що стрілянина у гольф-клубі навряд чи збільшить електоральні позиції Дональда Трампа. Натомість, констатують експерти, цей інцидент може принести додаткові проблеми Україні.

Радикалізм Трампа хитає виборців, що вагаються

Зокрема, політолог Максим Джигун у розмові з Фокусом зазначає: "На моє переконання черговий замах на Трампа ніяк не вплине на настрої суспільства, тому що, як би дивно і навіть дещо дико це не звучало, але це вже не новина. До речі, навіть замах, який ми нещодавно усі бачили в режимі реального часу з кулею, що пролітає, з зачепленим вухом і кількома жертвами не викликав суттєвого хитання електоральних настроїв. Нинішня ж подія, як би цинічно це не звучало, є набагато менш ефектною з погляду медійного впливу".

Експерт каже: "Черговий замах на Трампа ніяк не вплине на настрої суспільства"

Зазначивши, що команда Трампа спробує використати цей інцидент на свою користь, експерт додав: "Звичайно ж, соратники Трампа будуть максимально розкручувати тему, мовляв, їхній кандидат — це месія, якого хочуть знищити через те, що він виступає за простих людей. Але з урахуванням того, що виборча кампанія-2025 у США — це компанія про виборців, які вагаються, то це саме для таких людей додатковий привід задуматися над тим, що той радикалізм і політична напруга, яку створюють окремі вислови Трампа, змушують неадекватну частину жителів США затівати його вбивство".

Те, що затриманий Райан Уеслі Рут підтримував Україну, політолог вважає супутнім фактором, але додає: "В ситуації, що склалася, надзвичайно важливо, аби правильно відпрацювали медійники, а також українські й американські дипломати, щоб не перетворити факт підтримки нападником України на елемент російської пропаганди. А взагалі, слід наголосити, що чим більше про Україну говорять на дебатах і поза ними, тим гірше для нас, оскільки це перетворюється на елемент торгів, політичного протистояння і нездорової змагальності між претендентами в президенти США".

Дональд Трамп, прогнозує Максим Джигун, навряд чи в подальшому відмовиться від "не надто позитивної" для України риторики, але й американці обиратимуть президента не за фактором України, а за фактором внутрішньо американських питань.

Чому республіканці не можуть розкрутити кейс замахів

З неприхованою іронією коментує Фокусу черговий замах на кандидата-республіканця політолог Максим Несвітайлов: "Знаєте, я вже з нетерпінням очікую нову новину про те, що повз Трампа проходив якийсь чоловік, якому стріляли в коліно і виявилося, що в цей час у нього навушниках лунала музика Тейлор Свіфт".

Підтримку демократці Камалі Гарріс висловила поп-діва Тейлор Свіфт Фото: Instagram amber asaly

Зауваживши, що все здається "підозріло вигідним" для Трампа, експерт додав: "Одна річ — вигідна ситуація і зовсім інша — вміння її використати на свою користь. Республіканці навіть попередній замах, резонанс від якого був значно більшим, не змогли розкрутити по максимуму. А зараз, судячи з першої реакції в американському сегменті соцмереж на історію в гольф-клубі, люди здебільшого висміюють ситуацію, вважаючи її абсурдною і неправдоподібною".

Втім, вважає політолог, повною мірою ставитися до цього несерйозно не можна, "адже це не так може допомогти Трампу з виборами, як зашкодити Україні".

"Російські боти, а також радикальні прихильники Трампа взяли на озброєння той аргумент, що чоловік, який стріляв, активно підтримував Україну і начебто навіть допомагав вербувати бойовиків в Афганістані для участі у війні на боці України. Для росіян це чудова нагода для того, щоб налаштувати американське суспільство проти України і, зважаючи на те, що у більшості людей відсутнє критичне мислення певною мірою у них це може вийти", — наголошує Максим Несвітайлов.

Окремо експерт акцентує на тому, що чергова історія з замахом на Трампа вкрай невигідна Києву у світлі прийдешньої Генасамблеї ООН, а також напередодні ухвалення рішення щодо дозволу Україні наносити удари по території РФ далекобійною зброєю. Зазначивши, що критичного впливу цей інцидент не матиме, політолог водночас наголошує, що Україна "неодмінно має ефективно відпрацювати цей трек інформаційно по неофіційним каналам".