Мессия, в которого целят все: воспользуется ли на выборах Дональд Трамп новым покушением на свою жизнь

Уже второе за последние два месяца покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии произошло 15 сентября. Почему Дональд Трамп снова оказался в роли объекта для нападения и помогут ли экс-главе американского государства инциденты, связанные с риском для его жизни, улучшить электоральные позиции, выяснял Фокус.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что инцидент со стрельбой во Флориде в воскресенье, 15 сентября, расследуется как покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Секретная служба, на которую ссылается CNN, отметила, что подозреваемый был менее чем в 500 м от господина Трампа и направил дуло ружья в сторону гольф-клуба, когда тот находился на поле. Агент Секретной службы открыл огонь, после чего мужчина скрылся. Позже его удалось задержать. Мужчина оставил в кустах неподалеку винтовку типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака, которые висели на заборе и в которых была керамическая плитка и камера GoPro.

Дональд Трамп снова оказался в роли объекта для нападения

Как и почему шутит Трамп после второго подряд покушения

Господин Трамп находился на пятой лунке своего поля, когда раздались выстрелы, утверждает Fox News. Охрана отвела его в безопасное место в здании клуба. По данным телеканала, всего было произведено четыре выстрела. Вскоре после инцидента бывший президент сказал Fox News, что с ним все в порядке. "Секретная служба проделала отличную работу",— подчеркнул он.

В свою очередь The New York Times сообщает, что вскоре после покушения Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. По информации NYT, бывший президент сначала был шокирован тем, что на него снова совершили покушение, однако впоследствии он уже шутил по этому поводу в телефонных разговорах с советниками и союзниками, заявляя, что очень расстроился из-за того, что не смог завершить игру в гольф.

Между тем, по данным сразу трех источников CNN в правоохранительных органах, задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут, который живет на Гавайях и который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину в соцсетях. Телеканал попутно добавляет, что Рут в 2022 году публиковал десятки постов на платформе Х (Twitter), где заявлял, что готов пожертвовать своей жизнью в борьбе и что "нам нужно сжечь Кремль дотла". Также отмечается, что он сам называл себя "неофициальным посредником" украинской власти и активно призывал афганских военных участвовать в боевых действиях за Украину.

Напомним, на Дональда Трампа в середине июля было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в него с крыши здания, которое находилось примерно в 120 м от трибуны. Кандидат в президенты был ранен в ухо. Тогда погиб один из участников митинга, еще двое получили ранения. Тот, кто открыл стрельбу, был убит снайпером Секретной службы США, но расследование дела о покушении пока все еще продолжается.

Поможет ли Трампу новое покушение поднять рейтинги

Следует заметить, что дебаты, которые состоялись в минувший вторник, 9 сентября между кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом, придали дополнительный импульс предвыборной кампании демократки, но переломить ход президентской гонки так и не смогли, свидетельствуют данные опросов общественного мнения.

В частности, экспресс-опрос, опубликованный CNN сразу же после дебатов, показал, что 63% зрителей считают, что победила Камала Харрис. Однако максимально капитализировать успех кандидату не удалось.

Так, согласно шести опросам, проведенным Newsweek, госпожа Харрис действительно опережает Дональда Трампа в среднем на 3-5 процентных пунктов. При этом издание добавляет, что из-за сложной системы голосования коллегией избирателей выигрыш по голосам избирателей еще не является гарантией победы. Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, попутно напоминает Newsweek, потерпела поражение от Дональда Трампа в кампании в 2016 году, несмотря на еще более уверенное лидерство по голосам избирателей. А сейчас поданным Real Clear Politics, госпожа Харрис опережает Дональда Трампа в гонке за голоса в ключевых штатах лишь на 0,1 процентный пункт. В общем, тематический ресурс прогнозирует ей поддержку 221 избирателя, а экс-президенту — 219 при необходимых для победы 270 голосов. То есть, 98 голосов пока не разыграно.

Весьма интересная деталь: сразу после дебатов поддержку демократке выразила поп-дива Тейлор Свифт. Однако, как выяснилось, она скорее нанесла вред кампании. Опрос от YouGov, который был опубликован в субботу, 14 сентября показал, что только 8% респондентов заявили, что одобрение госпожи Свифт в "некоторой степени" или "гораздо вероятнее" убедит их отдать голос за Камалу Харрис, а 20% — что наоборот.

Назвав скрытым резервом Трампа его популярность среди малоактивных избирателей, которые не участвуют в опросах, издание The Hill прогнозирует, что уровень поддержки экс-президента, особенно после очередного покушения на него, может стать сюрпризом в день выборов.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что стрельба в гольф-клубе вряд ли увеличит электоральные позиции Дональда Трампа. Зато, констатируют эксперты, данный инцидент может принести дополнительные проблемы Украине.

Радикализм Трампа качает колеблющихся избирателей

В частности, политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом отмечает: "По моему убеждению очередное покушение на Трампа никак не повлияет на настроения общества, потому что, как бы странно и даже несколько дико это не звучало, но это уже не новость. Кстати, даже покушение, которое мы недавно все видели в режиме реального времени с пролетающей пулей, с задетым ухом и несколькими жертвами не вызвало существенного встряски электоральных настроений. Нынешнее же событие, как бы цинично это ни звучало, является гораздо менее эффектным с точки зрения медийного влияния".

Эксперт говорит: "Очередное покушение на Трампа никак не повлияет на настроения общества"

Отметив, что команда Трампа попытается использовать данный инцидент в свою пользу, эксперт добавил: "Конечно же, соратники Трампа будут максимально раскручивать тему, мол, их кандидат — это мессия, которого хотят уничтожить из-за того, что он выступает за простых людей. Но с учетом того, что избирательная кампания-2025 в США — это компания о колеблющихся избирателях, то это именно для таких людей дополнительный повод задуматься над тем, что тот радикализм и политическое напряжение, которое создают отдельные высказывания Трампа, заставляют неадекватную часть жителей США затевать его убийство".

То, что задержанный Райан Уэсли Рут поддерживал Украину, политолог считает сопутствующим фактором, но добавляет: "В сложившейся ситуации чрезвычайно важно, чтобы правильно отработали медийщики, а также украинские и американские дипломаты, чтобы не превратить факт поддержки нападающим Украины в элемент российской пропаганды. А вообще, следует подчеркнуть, что чем больше об Украине говорят на дебатах и вне их, тем хуже для нас, поскольку это превращается в элемент торгов, политического противостояния и нездоровой состязательности между претендентами в президенты США".

Дональд Трамп, прогнозирует Максим Джигун, вряд ли в дальнейшем откажется от "не слишком позитивной" для Украины риторики, но и американцы будут выбирать президента не по фактору Украины, а по фактору внутренне американских вопросов.

Почему республиканцы не могут раскрутить кейс покушений

С нескрываемой иронией комментирует Фокусу очередное покушение на кандидата-республиканца политолог Максим Несвитайлов: "Знаете, я уже с нетерпением ожидаю новую новость о том, что мимо Трампа проходил какой-то мужчина, которому стреляли в колено и оказалось, что в это время в его наушниках звучала музыка Тейлор Свифт".

Поддержку демократке Камале Харрис выразила поп-дива Тейлор Свифт Фото: Instagram amber asaly

Подчеркнув, что все выглядит "подозрительно выгодно" для Трампа, эксперт добавил: "Одно дело — выгодная ситуация и совсем другое — умение ее использовать в свою пользу. Республиканцы даже предыдущее покушение, резонанс от которого был значительно больше, не смогли раскрутить по максимуму. А сейчас, судя по первой реакции в американском сегменте соцсетей на историю в гольф-клубе, люди в основном высмеивают ситуацию, считая ее абсурдной и неправдоподобной".

Тем не менее, считает политолог, в полной мере относиться к этому несерьезно нельзя, "ведь это не так может помочь Трампу с выборами, как навредить Украине".

"Российские боты, а также радикальные сторонники Трампа взяли на вооружение тот аргумент, что человек, который стрелял, активно поддерживал Украину и вроде бы даже помогал вербовать боевиков в Афганистане для участия в войне на стороне Украины. Для россиян это прекрасная возможность для того, чтобы настроить американское общество против Украины и, несмотря на то, что у большинства людей отсутствует критическое мышление в определенной степени у них это может получиться", — отмечает Максим Несвитайлов.

Отдельно эксперт акцентирует на том, что очередная история с покушением на Трампа крайне невыгодна Киеву в свете грядущей Генассамблеи ООН, а также накануне принятия решения о разрешении Украине наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием. Отметив, что критического влияния этот инцидент не будет иметь, политолог тем не менее отмечает, что Украина "непременно должна эффективно отработать этот трек информационно по неофициальным каналам".