Стимул для військ НАТО: чим Захід може відповісти Путіну на залучення КНДР до війни

Володимир Зеленський закликає іноземних партнерів до "чесної і сильної реакції" на залучення військових КНДР в російсько-українську війну. Якою може і має бути реакція союзників за окресленими критеріями, з’ясовував Фокус.

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У своєму традиційному відео зверненні у неділю, 20 жовтня президент Зеленський назвав новою загрозою "злочинний союз Росії та Північної Кореї" і паралельно подякував лідерам і представникам держав, "які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни". Окремо голова держави наголосив, що нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як північнокорейські солдати будуть вчитися мистецтву сучасної війни.

"Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це — вступ іще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із Росії", — акцентував Зеленський.

Нагадаємо, що у червні поточного року Путін та Кім Чен Ин підписали договір "про всеосяжне стратегічне партнерство", який передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти Москви та Пхеньяну відповідно.

Тим часом у США висловили "стурбованість" інформацією про відправлення північнокорейських солдатів для участі в російсько-українській війні. За словами представника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветті, якщо дані про пряму участь північнокорейських військ у війні проти України підтвердяться, то "такий крок вказуватиме на новий рівень відчаю Росії, що продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України". Про жодні практичні заходи Вашингтону відносно РФ чи КНДР представник американського Радбезу не згадав. Натомість Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов’єва "на знак протесту" проти відправки північнокорейських військ у країну для подальшого розгортання в Україні.

У Пхеньяні заяви про участь їхніх військ в російсько-українській війні не коментують Фото: Getty Images

Путін, якого цитують росЗМІ, називає "нісенітницею" заяви про участь у "СВО" військових КНДР, а його спікер Пєсков відповідну інформацію вважає "черговою качкою". У Пхеньяні ж заяви про участь їхніх військ в російсько-українській війні не коментують.

Як провалилася американська політика керування ескалацією

Політолог Тарас Загородній у розмові з Фокусом зауважує: "Потрібно називати речі своїми іменами і констатувати, що те, що відбувається зараз довкола залучення військ КНДР у російсько-українську війну почалося не вчора, не позавчора і навіть не при Байдені. Така політика щодо агресивних країн розпочалася при Обамі, коли він вибачив Медвєдєву, який тоді був президентом, а насправді Путіну, вторгнення в Грузію. А зараз ми пожинаємо плоди такої політики США, адже агресивні режими бачать, що за їх злодіяння нічого серйозного "не прилітає" і діють як їм тільки заманеться".

Заклик Зеленського щодо "чесної та сильної" позиції союзників експерт вважає прозорим натяком на те, що "політика керування ескалацією" з тріском провалилася, оскільки Україна фактично воює не лише проти РФ, а й проти Ірану та Північної Кореї.

"Тому український президент посилає сигнал про те, що якщо у союзників були сумніви, що наразі вже триває Третя світова війна, то саме час їх остаточно розвіяти, бо в нас для них є погана новина: вона — така війна — вже йде повним ходом", — підкреслює Тарас Загородній.

У червні Путін та Кім Чен Ин підписали договір "про всеосяжне стратегічне партнерство" Фото: AP

На запитання про те, якою власне мала б бути "чесна і сильна" реакція ключових західних союзників, зокрема США, політолог відповів наступним чином: "Для початку необхідно влупити хоча б по Ірану. Треба наочно показати, хто в домі господар і не вдавати, що у хуситів, які зараз б’ють по танкерам і не дають проводити торгівельні судна через Червоне море, зброя з’явилися нізвідки і начебто Тегеран тут ні до чого. Ну, і, звісно ж, потрібна більш жорстка позиція відносно Північної Кореї, тому що Пхеньян все ще має доступ на зовнішні ринки. Крім того, необхідно вводити більш жорсткі санкції проти Росії, яка, до речі досі так і не визнана державою-спонсором тероризму з усіма відповідними наслідками".

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Наголосивши на тому, що наразі всі чекають результатів президентських виборів у США, Тарас Загородній, констатував: "Американці до виборів нічого серйозного робити не будуть. Єдине, що їм може зіпсувати картину – це Ізраїль, який зараз може вдарити по Ірану, підняти світові ціни на нафту і тоді Камала Гарріс точно може лише мріяти про Білий дім. Втім, якщо чинна віцепрезидентка Сполучених Штатів таки отримає лаври переможця у запеклих виборах-2024, у відношенні України, скоріше за все, нічого суттєво не зміниться".

А ось при Трампі, переконаний політолог, дійсно можуть бути зміни. "Дональд Трамп точно зніме всі обмеження на експорт нафти та газу зі США та Канади, а це означає, що у Тегерану та Москви з’являться серйозні проблеми зі збутом чорного золота. Таким чином, економіку Китаю почне "рвати", і ось тут почнуться дійсно серйозні процеси, які так чи інакше можуть зіграти на нашу користь у війні з РФ", — підсумовує Тарас Загородній.

Чи необхідне залучення контингентів союзників

Зі свого боку експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Використовуючи фактор залучення військ КНДР, маємо вимагати від наших союзників усе, щоб ЗСУ мали більш якісні характеристики, а не кількісні, якими володіє наразі Росія. Ну, і, звичайно ж, необхідно посилювати санкційний тиск проти РФ, Північної Кореї та інших країн-партнерів Росії".

Експерт також окремо наголошує, що "фактор КНДР" має слугувати стимулом для залучення на бік України військ партнерів: "Про залучення військ НАТО неодноразово говорив президент Франції Емманюель Макрон і я вважаю, що його ідея є абсолютно правильною, враховуючи те, що ми воюємо не лише за нашу державу, а й за свободу інших країн вільного світу. Очевидно, що якщо РФ залучатиме іноземні війська в кількості, яка вимірюватиметься тисячами або десятками тисяч, то Україна не впорається без залучення обмежених контингентів союзників на користь нашої держави".

Наголосивши на тому, що російсько-українська війна має всі ознаки глобального, а не локального чи то пак регіонального конфлікту "як дехто досі вважає", Станіслав Желіховський зауважив: "Крига, на мій погляд, поступово скресає. Адже ще у суботу, 19 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити інформацію про те, що КНДР відправила війська до РФ, які можуть прийняти участь у бойових діях в Україні. Зараз же ми бачимо, що він (Остін — ред.) прибув до України і, переконаний, він отримає всю необхідну інформацію з перших рук, хоча по ідеї американська розвідка повинна була це вже знати".

Хай там як, але після надання відповідних матеріалів, Київ, на переконання експерта, може вимагати те, "що ми не отримували раніше, зокрема й в контексті далекобійної артилерії та її застосування". "Це могло б допомогти вирівняти ту асиметрію, яка зараз має місце, але знову ж таки від ідеї Макрона не потрібно відмовлятися. Всі мають розуміти, що коли у війну вступає інша країна, та ще й країна, яка планує розробити ядерну зброю і повсякчас погрожує Японії та Південній Кореї, то проблема не просто небезпечна — вибухонебезпечна".

У ситуації, коли війська КНДР вже фактично воюють у центрі Європи, Захід, переконаний Станіслав Желіховський, буквально в пожежному режимі має "змінити парадигму мислення, підходів і дій" і найбільш активними тут мають бути держави — члени Північноатлантичного Альянсу.