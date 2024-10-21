Cолдатів КНДР через втечу з-під Курська кинуть на штурми проти ЗСУ, — джерела Фокусу

З російського полігону в Курській області втекло 18 з 40 військових інструкторів з Північної Кореї. Командування ЗС РФ вирішило, що в окопи підуть усі — і ті, хто втік, і ті, хто залишився в казармі.

Related video

Військові з КНДР спершу навчали солдатів ЗС РФ запускати повітряні кулі для шпигування за позиціями ЗСУ. Після того, як навчання завершилось, їх покинули напризволяще посеред лісу в Курській області і вони спробували втекти, попрямувавши у бік Брянської області. Російське командування вирішило покарати північнокорейців і відправити їх штурмувати українські позиції. Про дії ЗС РФ у відповідь на спробу дезертирства солдатів КНДР Фокусу розповіли власні джерела у спецслужбах.

Джерела в українських спецслужбах заявили, що з полігону втекло 18 з 40 інструкторів з Північної Кореї. Як з'ясувалось, спершу вони перебували на полігоні посеред лісу поруч з селом Колячек Хомутовського району Курської області. Полігон — за 9 км від українського кордону і за 70 км від лінії боїв під Рильськом та Суджою. Північнокорейці навчали близько 50 російських солдатів поводженню з повітряними кулями. Зі свого боку, росіяни ділились з ними досвідом ведення піхотних боїв проти українців, якого вони набули на війні. Через втечу з полігону громадяни КНДР незабаром отримають можливість застосувати отримані знання на практиці на полі бою.

Після завершення навчання північнокорейців залишили в лісах без продуктів харчування і будь-яких вказівок від командування, пояснили джерела Фокусу. 14 жовтня 18 з них вирішили залишити казарми і рушили у бік, протилежний лінії боїв — пішли на північ. Через два дні, 16 жовтня, їх затримали у Комаричському районі Брянської області. Відстань від точки, де їх затримали, до полігону — близько 60 км.

Військові КНДР під Курськом - місцерозташування полігона Фото: DeepState

Як повідомили джерела, усіх північнокорейців відправлять на російсько-український фронт у Льговському районі Курської області.

"Усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі, переміщені у Льговський район Курської області для подальшого залучення у штурмові дії під Курськом", — наголосили джерела Фокусу.

Зазначимо, у середині жовтня ГУР Міноборони та західні розвідки повідомили, що КНДР відправила до РФ кілька тисяч військовослужбовців, які долучаться до російсько-української війни. OSINT-аналітики з'ясували, що кілька тисяч північнокорейців дійсно перебувають на полігонах на Далекому Сході Росії. Видання The Telegraph розповіло, що серед них можуть бути майже 2 тис. спецпризначенців КНДР, яких муштрували для боїв проти Південної Кореї. Втім, аналітик з британського розвідувального середовища заявив, що вони мають посередні уміння, оскільки готувались в країні, яка перебуває під санкціями та в ізоляції.

Нагадуємо, 20 жовтня видання Південної Кореї Yonhap News з'ясувало кількість військовослужбовців КНДР, яких відправлять воювати під Курськ.