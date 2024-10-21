Солдат КНДР из-за побега из-под Курска бросят на штурмы против ВСУ, — источники Фокуса

С российского полигона в Курской области сбежало 18 из 40 военных инструкторов из Северной Кореи. Командование ВС РФ решило, что в окопы пойдут все — и те, кто сбежал, и те, кто остался в казарме.

Related video

Военные из КНДР сначала учили солдат ВС РФ запускать воздушные шары для шпионажа за позициями ВСУ. После того, как обучение завершилось, их бросили на произвол судьбы посреди леса в Курской области и они попытались убежать, направившись в сторону Брянской области. Российское командование решило наказать северокорейцев и отправит их штурмовать украинские позиции. О действиях ВС РФ в ответ на попытку дезертирства солдат КНДР Фокусу рассказали собственные источники в спецслужбах.

Источники в украинских спецслужбах заявили, что с полигона сбежали 18 из 40 инструкторов из Северной Кореи. Как выяснилось, сначала они находились на полигоне посреди леса рядом с селом Колячек Хомутовского района Курской области. Полигон — в 9 км от украинской границы и в 70 км от линии боев под Рыльском и Суджой. Северокорейцы обучали около 50 российских солдат обращению с воздушными шарами. В свою очередь, россияне делились с ними опытом ведения пехотных боев против украинцев, который они приобрели на войне. Из-за побега с полигона граждане КНДР вскоре получат возможность применить полученные знания на практике на поле боя.

После завершения обучения северокорейцев оставили в лесах без продуктов питания и каких-либо указаний от командования, пояснили источники Фокуса. 14 октября 18 из них решили покинуть казармы и двинулись в сторону, противоположную линии боев — пошли на север. Через два дня, 16 октября, их задержали в Комаричском районе Брянской области. Расстояние от точки, где их задержали, до полигона — около 60 км.

Военные КНДР под Курском — месторасположение полигона Фото: DeepState

Как сообщили источники, всех северокорейцев отправят на российско-украинский фронт в Льговском районе Курской области.

"Все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего привлечения в штурмовые действия под Курском", — отметили источники Фокуса.

Отметим, в середине октября ГУР Минобороны и западные разведки сообщили, что КНДР отправила в РФ несколько тысяч военнослужащих, которые присоединятся к российско-украинской войне. OSINT-аналитики выяснили, что несколько тысяч северокорейцев действительно находятся на полигонах на Дальнем Востоке России. Издание The Telegraph рассказало, что среди них могут быть почти 2 тыс. спецназовцев КНДР, которых муштровали для боев против Южной Кореи. Впрочем, аналитик из британской разведывательной среды заявил, что они имеют посредственные умения, поскольку готовились в стране, которая находится под санкциями и в изоляции.

Напоминаем, 20 октября издание Южной Кореи Yonhap News выяснило количество военнослужащих КНДР, которых отправят воевать под Курск.