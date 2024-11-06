Думки
Перемога Трампа і торг щодо України: які нові можливості створюють вибори президента США
Перемога Трампа на виборах у США створює можливості для укладення миру. Аналізуючи їх, журналіст Вадим Денисенко не сумнівається, що Путін буде щосили тягнути час, але в України може з'явитися можливість для торгу
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- Путін програв вибори в США. Він грав в ситуацію 50/50 і заворушення в Вашингтоні.
- Путін має пробувати тягнути час з будь-якими переговорами. Він не може обговорювати Україну, поки українські війська в Курську. Також, нинішня ситуація на фронті змушуватиме його тягнути час. Як він може тягнути час? Як завжди: клеїти дурня і погрожувати ядерною зброєю. Плюс, він вважає, що Трамп йому винен. Навіть якщо це не так — ця теза існує в його голові, хворій на тезу "нас обманули".
- Які вимоги на переговорах (поки виключно теоретично можливих) виставлятиме Путін? Зменшення армії, буферна зона і знищення ракетних військ, як таких. Але це другорядні вимоги, адже його базова потреба — зняття санкцій. І можна з великою долею імовірності говорити, що певні санкції можуть бути знятими. Виходячи з цього, у нас може зʼявитися можливість для торгу. Головне, обрати правильну стратегію.
- На жаль, за непрямими ознаками ми можемо говорити, що в країні почалася виборча кампанія (як мінімум — в головах багатьох Акторів з різних політичних таборів). І зараз ми опинимося в ситуації великої кількості компроматних воєн всіх проти всіх. Це вже почасти почалося, але найгарячіша фаза, з великою долею імовірності, може наступити на початку наступного року. Це, своєю чергою, може співпасти з теоретично можливим початком переговорів. Що безумовно, ослаблятиме наші позиції.
- Поки це — дуже теоретичні розмірковування по гарячих слідах ночі виборів. Звичайно, потрібно дивитися за заявами Трампа і Гарріс. І взагалі, чи нічого не зміниться в підрахунку)
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