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Победа Трампа и торг по Украине: какие новые возможности создают выборы президента США
Победа Трампа на выборах в США создает возможности для заключения мира. Анализируя их, журналист Вадим Денисенко не сомневается, что Путин будет изо всех сил тянуть время, но у Украины может появиться возможность для торга
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- Путин проиграл выборы в США. Он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне.
- Путин должен пробовать тянуть время с любыми переговорами. Он не может обсуждать Украину, пока украинские войска в Курске. Также, нынешняя ситуация на фронте будет заставлять его тянуть время. Как он может тянуть время? Как всегда: валять дурака и угрожать ядерным оружием. Плюс, он считает, что Трамп ему должен. Даже если это не так — этот тезис существует в его голове, больной тезисом "нас обманули".
- Какие требования на переговорах (пока исключительно теоретически возможных) будет выставлять Путин? Уменьшение армии, буферная зона и уничтожение ракетных войск, как таковых. Но это второстепенные требования, ведь его базовая потребность — снятие санкций. И можно с большой долей вероятности говорить, что определенные санкции могут быть сняты. Исходя из этого, у нас может появиться возможность для торга. Главное, выбрать правильную стратегию.
- К сожалению, по косвенным признакам мы можем говорить, что в стране началась избирательная кампания (как минимум — в головах многих Акторов из разных политических лагерей). И сейчас мы окажемся в ситуации большого количества компроматных войн всех против всех. Это уже отчасти началось, но самая горячая фаза, с большой долей вероятности, может наступить в начале следующего года. Это, в свою очередь, может совпасть с теоретически возможным началом переговоров. Что, безусловно, будет ослаблять наши позиции.
- Пока это — очень теоретические рассуждения по горячим следам ночи выборов. Конечно, нужно смотреть за заявлениями Трампа и Харрис. И вообще, ничего ли не изменится в подсчете)
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