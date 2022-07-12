Шэрон Стоун поделилась кадром отдыха на роскошной яхте в Италии

Актриса не стесняется демонстрировать возрастные изменения.

64-летняя американская актриса Шэрон Стоун, которая недавно дважды произвела фуррор на показе мод Dolce & Gabbana на Сицилии, успела не только пощеголять в роскошных нарядах по красной дорожке, но и насладиться отдыхом на росокшной яхте. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией с изображением своих ног на фоне судна и моря.

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"Снова в моем счастливом месте, спасибо, @dolce&gabbana", – подписала она снимок.

Актриса также показала кадры невероятных пейзажей и пожаловалась, что не смогла попасть в один из храмов Сицилии, который мечтала посетить уже очень давно.

Шэрон Стоун не стесняется демонстрировать свое тело. Ранее она неоднократно говорила о своем позитивном взгляде на старение и призналась, что чувствует себя увереннее, чем когда-либо.

"Я так благодарна своему телу. Когда я была моложе, все говорили мне, что не так с моим телом – и то, и то. Я начала понимать, что собираюсь стать больше похожей на европейскую женщину, которая с годами становилась красивее и могла понять, что женщины красивее девочек, потому что они что-то знают".

Ранее мы рассказывали о том, что Шэрон потеряла девять детей в результате выкидышей и призналась, что ей очень жаль от того, что у женщин нет какой-то серьезной площадки в соцсетях для того, чтобы обсудить глубину подобной трагедии.

Сейчас она является матерью троих сыновей – Роана, Лэрда и Куинна – которых усыновила после того, как не смогла выносить собственного ребенка. Сейчас, когда не работает, она больше всего на свете любит быть дома со своими детьми в роскошном доме в Беверли-Хиллз, которым Шэрон владеет с 1993 года.

"На днях я спросила своего сына Лэрда, знает ли он, как сильно я его люблю, и он сказал: "Да. Потому что ты выбрала меня"", – вспоминала актриса.