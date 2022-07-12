Шерон Стоун поділилася кадром відпочинку на розкішній яхті в Італії

Акторка не соромиться демонструвати вікові зміни.

64-річна американська актриса Шерон Стоун, яка нещодавно двічі спричинила фурор на показі мод Dolce & Gabbana на Сицилії, встигла не тільки похизуватися в розкішному вбранні на червоній доріжці, але й насолодитися відпочинком на розкішній яхті. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографією із зображенням своїх ніг на тлі судна та моря.

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"Знову в моєму щасливому місці, дякую, @dolce&gabbana", — підписала вона знімок.

Акторка також показала кадри неймовірних пейзажів і поскаржилася, що не змогла потрапити до одного з храмів Сицилії, який мріяла відвідати вже дуже давно.

Шерон Стоун не соромиться демонструвати своє тіло. Раніше вона неодноразово говорила про свій позитивний погляд на старіння та зізналася, що почувається впевненіше, ніж будь-коли.

"Я така вдячна своєму тілу. Коли я була молодша, всі говорили мені, що не так із моїм тілом — і те, і те. Я почала розуміти, що збираюся стати більше схожою на європейську жінку, яка з роками ставала красивішою і могла зрозуміти, що жінки красивіші за дівчаток, тому що вони щось знають".

Раніше ми розповідали про те, що Шерон втратила дев'ятьох дітей у результаті викиднів і зізналася, що їй дуже шкода від того, що в жінок немає якогось серйозного майданчика в соцмережах для того, щоб обговорити глибину подібної трагедії.

Зараз вона є матір'ю трьох синів — Роана, Лерда й Квїна — яких усиновила після того, як не змогла виносити власну дитину. Зараз, коли не працює, вона найбільше любить бути вдома зі своїми дітьми в розкішному будинку в Беверлі-Гіллз, яким Шерон володіє з 1993 року.

"Днями я запитала свого сина Лерда, чи знає він, як сильно я його люблю, і він сказав: "Так. Тому що ти вибрала мене", — згадувала акторка.