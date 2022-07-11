64-річна Шерон Стоун з'явилася на модному показі в розкішному комбінезоні лимонного кольору
Акторка демонструє стабільну любов до Dolce & Gabbana.
Американська акторка Шерон Стоун укотре викликала фурор на показі чоловічої моди Dolce & Gabbana Haute Couture у Сіракузах (Італія). На захід знаменитість приїхала в лимонному комбінезоні з відкритими плечима й довгим шлейфом. Наряд, що обтискував фігуру, був прикрашений чорним ремінцем на талії, під нього Шерон одягла срібний бюстгальтер із блискітками.
Образ Стоун доповнила парою чорних туфель на підборах, красивими сріблястими сережками, масивним кільцем і непомітним макіяжем. Волосся акторки було зачесане назад.
Перед тим, як вирушити на показ, актриса опублікувала в Instagram відео, на якому крокує при повному параді.
Це друга поява Шерон на показі Dolce & Gabbana Haute Couture. Раніше вона відвідала демонстрацію жіночої колекції бренду.
Нещодавно американка зізналася в тому, що перенесла дев'ять викиднів. Вона розповіла про свої втрати під постом у Instagram від People, де учасниця "Танців із зірками" Пета Маргатройд, яка одружена з учасником першого сезону "Холостяк" на каналі СТБ Максимом Чмерковським, розповіла про викидень.
"Це не дрібниця, фізично чи емоційно, але ми змушені відчувати, що це те, що потрібно переносити поодинці й таємно, з якимось почуттям невдачі", — зізналася Шерон. Акторка додала, що натомість жінки, які зіткнулися у своєму житті з репродуктивними втратами, мають отримати необхідне співчуття, співпереживання та зцілення, якого вони так потребують. Жіноче здоров'я та благополуччя, залишені під опікою чоловічої ідеології, стали в кращому разі слабкими, неосвіченими насправді й жорстоко пригнічують у зусиллях", — написала знаменитість.
У Шерон було кілька викиднів під час шлюбу з колишнім чоловіком Філом Бронштейном, із яким вона була з 1998 року до їхнього розлучення у 2004 році, і вона розповіла "Жіночій годині", що має "ревматоїдний фактор, пов'язаний із вовчаком", через який їй було важко виношувати дітей.
Після викидня Шерон усиновила трьох хлопчиків: Роана, якому зараз уже 22 роки, Лерда (17 років) і Квіна (16 років).
Нагадаємо, у травні цього року на 75-му Каннському кінофестивалі Шерон відвідала благодійну вечерю, ініційовану Better World Fund, мета якої полягала в тому, щоб зібрати кошти на ремонт Дитячого інституту здоров'я в польській Варшаві, де приймуть українських дітей-біженців. Вона вирішила прямо продемонструвати свою підтримку проєкту й України загалом, з'явившись у брючному костюмі синього кольору, доповнивши його туфлями-човниками в тон. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розкрила поли синього піджака та продемонструвала його жовту підкладку.