64-річна Шерон Стоун з'явилася на модному показі в розкішному комбінезоні лимонного кольору

Акторка демонструє стабільну любов до Dolce & Gabbana.

Американська акторка Шерон Стоун укотре викликала фурор на показі чоловічої моди Dolce & Gabbana Haute Couture у Сіракузах (Італія). На захід знаменитість приїхала в лимонному комбінезоні з відкритими плечима й довгим шлейфом. Наряд, що обтискував фігуру, був прикрашений чорним ремінцем на талії, під нього Шерон одягла срібний бюстгальтер із блискітками.

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Образ Стоун доповнила парою чорних туфель на підборах, красивими сріблястими сережками, масивним кільцем і непомітним макіяжем. Волосся акторки було зачесане назад.

Перед тим, як вирушити на показ, актриса опублікувала в Instagram відео, на якому крокує при повному параді.

Це друга поява Шерон на показі Dolce & Gabbana Haute Couture. Раніше вона відвідала демонстрацію жіночої колекції бренду.

Нещодавно американка зізналася в тому, що перенесла дев'ять викиднів. Вона розповіла про свої втрати під постом у Instagram від People, де учасниця "Танців із зірками" Пета Маргатройд, яка одружена з учасником першого сезону "Холостяк" на каналі СТБ Максимом Чмерковським, розповіла про викидень.

"Це не дрібниця, фізично чи емоційно, але ми змушені відчувати, що це те, що потрібно переносити поодинці й таємно, з якимось почуттям невдачі", — зізналася Шерон. Акторка додала, що натомість жінки, які зіткнулися у своєму житті з репродуктивними втратами, мають отримати необхідне співчуття, співпереживання та зцілення, якого вони так потребують. Жіноче здоров'я та благополуччя, залишені під опікою чоловічої ідеології, стали в кращому разі слабкими, неосвіченими насправді й жорстоко пригнічують у зусиллях", — написала знаменитість.

У Шерон було кілька викиднів під час шлюбу з колишнім чоловіком Філом Бронштейном, із яким вона була з 1998 року до їхнього розлучення у 2004 році, і вона розповіла "Жіночій годині", що має "ревматоїдний фактор, пов'язаний із вовчаком", через який їй було важко виношувати дітей.

Після викидня Шерон усиновила трьох хлопчиків: Роана, якому зараз уже 22 роки, Лерда (17 років) і Квіна (16 років).

Нагадаємо, у травні цього року на 75-му Каннському кінофестивалі Шерон відвідала благодійну вечерю, ініційовану Better World Fund, мета якої полягала в тому, щоб зібрати кошти на ремонт Дитячого інституту здоров'я в польській Варшаві, де приймуть українських дітей-біженців. Вона вирішила прямо продемонструвати свою підтримку проєкту й України загалом, з'явившись у брючному костюмі синього кольору, доповнивши його туфлями-човниками в тон. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розкрила поли синього піджака та продемонструвала його жовту підкладку.