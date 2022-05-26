Шерон Стоун з'явилася в Каннах у жовто-синьому костюмі, підтримавши Україну

Зірка "Основного інстинкту" вже продемонструвала, що їй немає рівних на червоній доріжці.

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У Каннах триває 75-й кінофестиваль та супутні йому світські події, а зірки продовжують прибувати та радувати шанувальників шикарними образами. Цьогоріч "королевою балою" беззастережно стала Шерон Стоун. І вона вкотре це довела, пише Vogue.

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Напередодні відбулася благодійна вечеря, ініційована Better World Fund, мета якої полягала в тому, щоб зібрати кошти на ремонт Дитячого інституту здоров'я у польській Варшаві, де приймуть українських дітей-біженців.

Захід відвідали багато зіркових гостей, і серед них 64-річна Шерон Стоун. Вона вирішила прямо продемонструвати свою підтримку проєкту та України загалом, з'явившись у брючному костюмі синього кольору, доповнивши його туфлями-човниками в тон.

[ + – ] Шерон Стоун у костюмі кольорів українського прапора

Опинившись перед об'єктивами папараці, Стоун розкрила поли синього піджака і продемонструвала його жовту підкладку.

Окрім цього, Стоун на вечорі вручили довічну гуманітарну нагороду Better World Fund 2022 на знак визнання її благодійної діяльності. Як відомо, акторка є активною прихильницею досліджень у галузі СНІДу та регулярно привертає увагу громадськості до проблем цього захворювання.

Нагадаємо, раніше на червоній доріжці Канського фестивалю Шерон Стоун з'являлася в ефектній червоній сукні, яку особисто для неї створили Дольче та Габбана. А також в оригінальній сукні-трансформері біло-синього кольору.

Підтримала Україну й акторка Тільда Свінтон, яка на один із заходів прийшла у блакитній сукні-сорочці й із жовтим клатчем.