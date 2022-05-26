Шэрон Стоун появилась в Каннах в желто-синем костюме, поддержав Украину

Звезда "Основного инстинкта" уже продемонстрировала, что ей нет равных на красной дорожке

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В Каннах продолжается 75-й кинофестиваль и сопутствующие ему светские события, а звезды продолжают прибывать и радовать поклонников шикарными образами. В этом году "королевой бала" безоговорочно стала Шэрон Стоун. И она в очередной раз это доказала, пишет Vogue.

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Накануне состоялся благотворительный ужин, инициированный Better World Fund, цель которого состояла в том, чтобы собрать средства на ремонт Детского института здоровья в польской Варшаве, где примут украинских детей-беженцев.

Мероприятие посетили многие звездные гости, и среди них 64-летняя Шэрон Стоун. Она решила прямо продемонстрировать свою поддержку проекта и Украины в целом, явившись в брючном костюме синего цвета, дополнив его туфлями-лодочками в тон.

[ + – ] Шэрон Стоун в костюме цветов украинского флага

Оказавшись перед объективами папарацци, Стоун распахнула полы синего пиджака и продемонстрировала его желтую подкладку.

Кроме этого, Стоун на вечере вручили пожизненную гуманитарную награду Better World Fund 2022 года в знак признания ее благотворительной деятельности. Как известно, актриса является активным сторонником исследований в области СПИДа и регулярно привлекает внимание общественности к проблемам этого заболевания.

Напомним, ранее на красной дорожке Каннского фестиваля Шэрон Стоун появлялась в эффектном красном платье, которое лично для нее создали Дольче и Габбана. А также в оригинальном платье-трансформере бело-синего цвета.

Поддержала Украину и актриса Тильда Суинтон, которая на одно из мероприятий пришла в голубом платье-рубашке и с желтым клатчем.