64-летняя Шэрон Стоун появилась на модном показе в роскошном комбинезоне лимонного цвета

Актриса демонстрирует стабильную любовь к Dolce & Gabbana.

Американская актриса Шэрон Стоун в очередной раз произвела фурор на показе мужской моды Dolce & Gabbana Haute Couture в Сиракузах (Италия). На мероприятие знаменитость приехала в лимонном комбинезоне с открытыми плечами и длинным шлейфом. Обтягивающий фигуру наряд был украшен черным ремешком на талии, под него Шэрон надела серебряный бюстгальтер с блестками.

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Образ Стоун дополнила парой черных туфлей на каблуке, красивыми свекрающими серьгами, массивным кольцом и неброским макияжем. Волосы актрисы были зачесаны назад.

Перед тем, как отправиться на показ, актриса опубликовала в Instagram видео, на котором вышагивает при полном параде.

Это второе появление Шэрон на показе Dolce & Gabbana Haute Couture. Ранее она посетила демонстрацию женской коллекции бренда.

Не так давно американка призналась в том, что перенесла девять выкидышей. Она рассказала о своих потерях под постом в Instagram от People, где участница "Танцев со звездами" Пета Маргатройд, которая замужем за учатником первого сезона "Холостяк" на канале СТБ Максимом Чмерковским, рассказала о выкидыше.

"Это не мелочь, физически или эмоционально, но мы вынуждены чувствовать, что это то, что нужно переносить в одиночку и тайно, с каким-то чувством неудачи" — призналась Шэрон. Актриса добавила, что вместо этого женщины, которые столкнулись в своей жизни с репродуктивными потерями, должны получить необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в котором они так нуждаются. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали в лучшем случае слабыми, невежественными на самом деле и жестоко угнетающими в усилиях", – написала знаменитость.

У Шэрон было несколько выкидышей во время брака с бывшим мужем Филом Бронштейном, с которым она была с 1998 года до их развода в 2004 году, и она рассказала Женскому часу, что у нее "ревматоидный фактор, связанный с волчанкой", из-за которого ей было трудно вынашивать детей.

После выкидыша Шэрон усыновила троих мальчиков: Роана, которому сейчас уже 22 года, Лэрда (17 лет) и Куинна (16 лет).

Напомним, в мае этого года на 75-м Каннском кинофестивале Шэрон посетила благотворительный ужин, инициированный Better World Fund, цель которого состояла в том, чтобы собрать средства на ремонт Детского института здоровья в польской Варшаве, где примут украинских детей-беженцев. Она решила прямо продемонстрировать свою поддержку проекта и Украины в целом, явившись в брючном костюме синего цвета, дополнив его туфлями-лодочками в тон. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун распахнула полы синего пиджака и продемонстрировала его желтую подкладку.