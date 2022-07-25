64-річна Шерон Стоун показала, як загоряє топлес біля басейну

Знаменитість не соромиться демонструвати вікові зміни.

Американська акторка Шерон Стоун продовжує демонструвати світові, як треба красиво старіти, приймати своє тіло і не соромитися вікових змін. Так, вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, де позує в одних неоново-зелених плавках із леопардовим принтом від купальника і рушником, накинутим на плечі.

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Знаменитість стоїть без верхньої частини бікіні біля басейну та сміється, піднявши голову вгору.

[ + – ] Шерон Стоун та її фігура без ретуші Фото: Sharon Stone/Instagram

"Вдячно недосконала в ідеальний день", — підписала вона знімок, який складно назвати скромним.

Шерон не стала ретушувати в'ялу шкіру на стегнах і животі, представивши перед своїми 3,2 млн підписниками в істинному світлі. Її сміливість була гідно оцінена.

"Легенда!", "І як богиня сміється над смертними", "Справжня ікона", "Ти чудово виглядаєш, природно красива, жінки вдвічі молодші за тебе роблять операцію, щоб виглядати наполовину так само добре, як ти", "Я намагаюся зрозуміти, що недосконало", "Чудова! Дуже сексуальна", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, акторка продовжує насолоджуватися життям. Нещодавно вона показала кадри відпочинку на яхті в Італії, куди прилетіла на покази модного будинку Dolce&Gabbana. На червоних доріжках Стоун блищала в розкішному вбранні іменитого бренду.