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Стиль жизни

Многодетная мать Миранда Керр поделилась своим секретом стройности

Модель Миранда Керр, многодетная мать Миранда Керр, ангел Victoria's Secret Миранда Керр
Фото: Instagram @mirandakerr | Миранда Керр

Экс-"ангел" Victoria's Secret поделилась тем, как остается в форме после рождения троих детей.

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39-летняя австралийская модель Миранда Керр выступая в подкасте The Skinny Confidential поделилась тем, как старается оставаться в форме и выглядеть стройной и привлекательной. Об этом пишет DailyMail.

Миранда поделилась, что придерживается очень здоровой диеты, а точнее, правил здорового питания, и много тренируется.

Керр уделяет минимум час в день шесть раз в неделю для занятий на беговой дорожке, пока ее дети спят. Также в ее расписании есть силовые тренировки.

Что касается правильного питания, знаменитая модель начинает свое день со стакана воды комнатной температуры с лимоном, а затем пьет такое же количество сока сельдерея холодного отжима.

Следующий этап в ее ежедневной программе — детокс-смузи для всей семьи по рецепту от Medical Medium, который включает чернику, кориандр, спирулину, порошок сока травы ячменя, атлантический дульсе — морской овощ — бананы и апельсин.

Миранда Керр любит сладкий картофель с вареными яйцами, цветной капустой, суп и рыбу на гриле. А из напитков может себе позволить немного текилы, смешанной с кокосовой водой. Также Миранда отметила, что больше не является веганом и иногда ест красное мясо.

Напомним, Миранда Керр призналась, что рождение детей изменило ее тело, но она совершенно не жалеет об этом.