Удивила всех: Миранда Керр пришла на мероприятие со своей едой

Пока гости гала-концерта за столиками наслаждались вином и закусками, Миранда достала из сумочки свой ланч-бокс.

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39-летняя австралийская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Миранда Керр вместе с супругом Эваном Шпигелем посетили гала-концерт G'Day USA Arts Gala в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе. Модель в очередной раз подтвердила, что следит за своим питанием, даже когда выходит в свет. В Instagram модель опубликовала видео и показала, как ела банан и пила кокосовую воду, пока другие гости пили вино и ели разные закуски.

Австралийские радиоведущие Майкл Випфли и Райан Фитцджеральд также были гостями на мероприятии и сказали, что были удивлены появлением Миранды, которая принесла свою еду. В своем радиошоу в понедельник ведущие объяснили, что за их столиком уже закончилось все вино и еда, а Миранда, Эван и Кэти Перри даже не притронулись к своим напиткам.

"Она съела банан за столом. У нее был банан на ужин", — пошутил один из ведущих. "Она потрясающая", — вмешался другой, пишет Daily Mail.

[ + – ] Миранда Керр Фото: Instagram @mirandakerr

Миранда блистала на вечере в гламурном белом платье, обтягивающем ее фигуру. Платье без бретелей было со сборками спереди и завязками на талии. К наряду Керр подобрала усыпанные стразами туфли с открытыми носами на высоких каблуках. Сделала вечерний макияж и красивую волнистую укладку.

[ + – ] Миранда Керр Фото: Getty Images

На вечере Миранда присутствовала со своим нынешним мужем Эваном Шпигелем.

Напомним, модель Миранда Керр выступая в подкасте The Skinny Confidential поделилась тем, как старается оставаться в форме и выглядеть стройной и привлекательной.

Также Фокус писал, что Миранда Керр призналась, что рождение детей изменило ее тело, но она совершенно не жалеет об этом.