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Стиль жизни

Кэти Перри посвятила трогательный пост бывшей супруге Орландо Блума (фото)

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Фото: katyperry | Кэти Перри

Женщины посетили накануне одно мероприятие, на котором позировали вместе фотографам.

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38-летняя американская певица Кэти Перри посвятила трогательный пост бывшей супруге Орландо Блума, модели Миранде Керр. К экс-возлюбленной своего мужа артистка обратилась в Instagram.

Жена звезды "Пиратов Карибского моря" назвала мать его сына "своей любимой австралийкой" и "названной сестрой", поздравив с наградой, которую Миранда получила на мероприятии G'Day USA Arts Gala в рамках программы по укреплению связей между Австралией и США.

В частности, Кэти Перри выложила несколько фото и видео с мероприятия, которое они посетили накануне.

"…Я люблю нашу современную семью… А еще спасибо, что познакомила меня с сельдеревым соком, я просто думала, что это те овощные штуки, которыми я размешиваю "Кровавую Мэри", — отметила звезда сцены, добавив, что выбрала для ивента крем бренда Миранды Керр.

Кэти Перри

Об отношениях Кэти Перри и Орландо Блума известно с 2016 года. В 2020 они стали родителями: у звездной пары родилась дочь Дейзи Дав Блум. Однако до сих пор неизвестно, официально ли заключили брак певица и актер.

Орландо Блум и Кэти Перри Fullscreen
Орландо Блум и Кэти Перри
Фото: Getty Images

В 2013 году Орландо Блум расстался с австралийской супермоделью, от союза с которой подрастает сын Флинн.

Напомним, Миранда Керр пришла на официальное мероприятие со своей едой.

Также Фокус писал о рождественских фото Кэти Перри и Орландо Блума.