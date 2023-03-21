Сейчас актер не женат, однако находится в отношениях с певицей Кэти Перри с 2016 года.

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46-летний британский актер Орландо Блум рассказал о своих самых больших поклонницах. Об этом пишет People.

Звезда фильмов о пиратах Карибского моря призналась, что он и певица Кэти Перри "поддерживают друг друга" во всех своих начинаниях, потому что они "фанаты друг друга".

Блум считает, что его самыми большими фанатками является невеста и дочь. Он добавил, что у звездной пары сейчас все "прекрасно" и их двухлетняя девочка Дейзи Дал "быстро растет".

"Я думаю, что мы поддерживаем друг друга, потому что мы фанаты друг друга, понимаете, что я имею в виду? … Мы поддерживаем, мы такие. Кэти — сила, у нас обоих есть бассейны, в которых мы плаваем, мы узнаем бассейны друг друга и говорим: "Эй, я здесь. Мы это делаем". И это отлично", — рассказывает Орландо Блум.

В частности, британский актер больше рассказал о своей дочери: "Она красивая, она быстро растет, большая, сильная и здоровая. И ты не можешь быть более благословенным, чем это".

Орландо Блум Фото: Flaunt

Орландо Блум расторг свой трехлетний брак с 39-летней моделью Миранда Керр в 2013, и пара воспитывает общего сына Флинна, 11 лет.

Американская певица и британский актер начали встречаться в 2016 году, ненадолго развелись в 2017, прежде чем возобновить свои отношения в следующем году. В 2020 они стали родителями дочери Дейзи Дав.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Напомним, Орландо Блум показал трогательный снимок с Кэти Перри.

Также Фокус писал о музыкальном перформансе Орландо Блума в баре.