"Моя": Орландо Блум поделился трогательным кадром с Кэти Перри (фото)
Знаменитости приобрели себе парные браслеты от Tiffany&Company.
46-летний британский актер Орландо Блум поделился трогательным кадром со своей возлюбленной, американской певицей Кэти Перри.
На романтическом снимке знаменитости держатся за руки и демонстрируют парные браслеты Tiffany & Company.
"Моя #lockwithlove", — лаконично подписал фото отец двоих.
Кэти Перри во время ужина с бойфрендом примеряла светлое атласное платье с глубоким декольте и массивные серьги. Тем временем Орландо Блум был одет в классическую белую рубашку.
Американская звезда сцены и британский актер воспитывают общую дочь Дайзи Дав Блум, родившуюся в августе 2020. Впрочем, официально они так и не узаконили свои романтические отношения, слухи о которых ходят с 2016 года.
"Мы, безусловно, боремся с нашими эмоциями и творчеством, [но] я думаю, что мы оба осознаем, насколько мы счастливы, что имеем уникальную связь, как это было в то время, и нам точно никогда не бывает скучно", – признавался ранее в интервью Орландо Блум.
До этого звезда "Пиратов Карибского моря" был женат на модели Миранде Керр. От их союза подрастает сын Флинн.
Напомним, Кэти Перри поддерживает дружбу с бывшей супругой Орландо Блума.
Также Фокус писал об откровении Орландо Блума по поводу его отношений с Кэти Перри.