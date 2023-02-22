"Моя": Орландо Блум поділився зворушливим кадром з Кеті Перрі (фото)

Знаменитості придбали собі парні браслети від Tiffany & Company.

Related video

46-річний британський актор Орландо Блум поділився зворушливим кадром зі своєю коханою, американською співачкою Кеті Перрі.

На романтичному знімку знаменитості тримаються за руки та демонструють парні браслети від Tiffany & Company.

"Моя #lockwithlove", — лаконічно підписав фото батько двох.

Кеті Перрі під час вечері з бойфрендом приміряла світлу атласну сукню з глибоким декольте та масивні сережки. Тим часом Орландо Блум був одягнутий у класичну білу сорочку.

[ + – ] Кеті Перрі та Орландо Блум

Американська зірка сцени та британський актор виховують спільну доньку Дайзі Дав Блум, яка народилася у серпні 2020. Втім, офіційно вони так і не узаконили свої романтичні стосунки, чутки про які ходять з 2016 року.

"Ми, безумовно, боремося з нашими емоціями та творчістю, [але] я думаю, що ми обоє усвідомлюємо, наскільки ми щасливі, що маємо унікальний зв’язок, як це було в той час, і нам точно ніколи не буває нудно", — зізнавався раніше в інтерв'ю Орландо Блум.

До цього зірка "Піратів Карибського моря" був одружений з моделлю Мірандою Керр. Від їхнього союзу підростає син Флінн.

Нагадаємо, Кеті Перрі підтримує дружбу з колишньою дружиною Орландо Блума.

Також Фокус писав про одкровення Орландо Блума щодо його стосунків з Кеті Перрі.