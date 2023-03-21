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Стиль життя

Орландо Блум розповів про своїх найбільших шанувальниць

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Фото: Getty Images | Кеті Перрі та Орландо Блум

Наразі актор не одружений, проте перебуває у стосунках зі співачкою Кеті Перрі з 2016 року.

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46-річний британський актор Орландо Блум розповів про своїх найбільших шанувальниць. Про це пише People.

Зірка фільмів про піратів Карибського моря зізнався, що він і співачка Кеті Перрі "підтримують одне одного" у всіх своїх починаннях, тому що вони "фанати одне одного".

Блум вважає, що його найбільшими фанатками є наречена та донька. Він додав, що в зіркової пари наразі все "чудово" і їхня дворічна дівчинка Дейзі Дав "швидко росте".

"Я думаю, що ми підтримуємо одне одного, тому що ми фанати одне одного, розумієте, що я маю на увазі? … Ми підтримуємо, ми такі. Кеті — сила, у нас обох є басейни, у яких ми плаваємо, ми впізнаємо басейни одне одного і кажемо: "Гей, я тут. Ми це робимо". І це чудово", — розповідає Орландо Блум.

Зокрема британський актор більше розповів про свою доньку: "Вона красива, вона швидко росте, велика, сильна і здорова. І ти не можеш бути більш благословенним, ніж це".

Орландо Блум Fullscreen
Орландо Блум
Фото: Flaunt

Орландо Блум розірвав свій трирічний шлюб з 39-річною моделлю Мірандою Керр у 2013 році, і пара виховує спільного сина Флінна, 11 років.

Американська співачка та британський актор почали зустрічатися в 2016 році, ненадовго розлучилися в 2017 році, перш ніж відновити свої стосунки наступного року. У 2020 році вони стали батьками доньки Дейзі Дав.

Кеті Перрі та Орландо Блум Fullscreen
Кеті Перрі та Орландо Блум
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Орландо Блум показав зворушливий знімок з Кеті Перрі.

Також Фокус писав про музичний перформанс Орландо Блума в барі.