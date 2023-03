Орландо Блум заспівав у переповненому барі Віндзора ірландську пісню (відео)

Актор приїхав у Віндзор на похорон батька свого друга.

46-річний британський актор Орландо Блум показав, що він — не лише успішний у Голлівуді, а ще й непогано співає. На День Святого Патріка Орландо засвітився в переповненому пабі The Alma у Віндзорі та заспівав пісню ірландською мовою. Відео перфомансу вже витекло в мережу.

На ньому була темно-синя бейсболка та відповідна куртка, а на голові — темна бейсболка. Блум узяв мікрофон і виконав традиційну ірландську класику She Moved Through the Fair.

"Чесно кажучи, це не "Гіннес" говорить, але Орландо Блум тільки-но почав співати ірландські пісні в пабі, в якому я сиджу ..."— написав у Twitter Кріст Старк із Capital FM.

За словами інсайдерів, Блум приїхав до Великобританії на похорон батька свого друга Крейга Мак-Евоя, який був для нього дуже близькою людиною.

В одному з недавніх інтерв'ю Блум зізнався, що його стосунки з нареченою Кеті Перрі бувають дуже непростими. Батьки дворічної Дейзі Дав зайняті своїми кар'єрами та не завжди мають змогу проводити час разом.

"Ми перебуваємо у двох дуже різних пулах. Її пул — це не той пул, який я обов'язково розумію, і я думаю, що мій пул — це не той пул, який вона обов'язково розуміє. Іноді все дуже, дуже, дуже складно. Я не брехатиму. Ми, безперечно, боремося з нашими емоціями та творчістю", — сказав Орландо. Однак він підкреслив, що їм ніколи не буває нудно разом, і вони мають особливий зв'язок.

Зі свого боку, Кеті Перрі говорила, що життєрадісність коханого дуже допомагає їй у житті.

"Я завжди кажу, що коли він входить у кімнату, в нього є ця радість життя, і деякі люди запитують: "Що на ньому одягнено, на цьому хлопці?" У нього просто дуже щасливі, позитивні вібрації, а я трохи розхитаніша та певною мірою схильна до депресії — і тому мені добре бути поруч із ним, тому що він трохи виводить мене з цього".

