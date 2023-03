Орландо Блум спел в переполненном баре Виндзора ирландскую песню (видео)

Актер приехал в Виндзор на похороны отца своего друга.

Related video

46-летний британский актер Орландо Блум показал, что он – не только успешен в Голливуде, но еще и неплохо поет. На День Святого Патрика Орландо засветился в переполненном пабе The Alma в Виндзоре и спел песню на ирландском языке. Видео перфоманса уже утекло в Сеть.

На нем была темно-синяя бейсболка и соответствующая куртку, а на голове – темная бейсболка. Блум взял микрофон и исполнил традиционную ирландскую классику She Moved Through the Fair.

"Честно говоря, это не Гиннесс говорит, но Орландо Блум только что начал петь ирландские песни в пабе, в котором я сижу…", – написал в Twitter Крист Старк из Capital FM.

По словам инсайдеров, Блум приехал в Великобританию на похороны отца своего друга Крейга Макэвоя, который был для него очень близким человеком.

В одном из недавних интервью Блум признался, что его отношения с невестой Кэти Перри бывают очень непростыми. Родители двухлетней Дейзи Дав заняты своими карьерами и не всегда имеют возможность проводить время вместе.

"Мы находимся в двух очень разных пулах. Ее пул – это не тот пул, который я обязательно понимаю, и я думаю, что мой пул – это не тот пул, который она обязательно понимает. Иногда все очень, очень, очень сложно. Я не буду лгать. Мы определенно боремся с нашими эмоциями и творчеством", – сказал Орландо. Однако он подчеркнул, что им никогда не бывает скучно вместе, и у них есть особенная связь.

В свою очередь Кэти Перри говорила, что жизнерадостность любимого очень помогает ей в жизни:

"Я всегда говорю, что когда он входит в комнату, у него есть эта радость жизни, и некоторые люди спрашивают: "Что на нем надето на этом парне?" У него просто очень счастливые, позитивные вибрации, а я немного более расшатана и в некотором роде склонна к депрессии — и поэтому мне хорошо быть рядом с ним, потому что он немного выводит меня из этого".

Ранее Фокус писал, что Орландо Блум поделился трогательным кадром, где изображен вместе с Кэти Перри.