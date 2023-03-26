"Дітям треба повернути їхнє дитинство". В Україну приїхав актор Орландо Блум та відвідав українських дітей (фото)
Посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум зустрівся з українськими дітьми в одному із центрів "Спільно", який був обладнаний глибоко у метро.
В Україну приїхав актор Орландо Блум, який є послом доброї волі ЮНІСЕФ, щоби підтримати українських дітей в одному з центрів "Спільно", який був обладнаний глибоко в метро. Про це Блум повідомив на своїй сторінці в Instagram та поділився фотографіями свого візиту.
"Я приїхав в Україну вперше з 2016 року, коли відбулося моє перше відвідування цієї країни. Я ніколи не міг подумати, що війна настільки загостриться і пошириться на всю територію України. Мені пощастило почути дитячий сміх в одному із понад 180 центрів "Спільно", яке є теплим та безпечним місцем. Саме тут діти можуть отримати психологічну підтримку”, — написав Блум.
Актор розповів, що у цьому центрі, який обладнаний глибоко в метро, батьки можуть залишити дітей на кілька годин, щоб ті знову відчули себе краще, могли погратись та зайнятися тим, що їм подобається.
"Діти можуть отримати тут відчуття нормального життя, вони можуть грати і почуватися просто дітьми. Тут діти можуть виявити свої творчі здібності, щоб відволіктися від війни. Дітям в Україні треба повернути дитинство", — написав Орландо Блум.
До речі, цей пост актора в Instagram прокоментувала його громадянська дружина, відома співачка Кеті Перрі, з якою Блум має маленьку дочку.
"Ти єдиний у своєму роді, кохання моє", — написала Перрі.
Представництво ЮНІСЕФ в Україні також залишило свій коментар, в якому привітало Блума в Україні та подякувало йому за підтримку.
"Ці діти, коли виростуть і подивляться "Володар перснів", будуть здивовані тим, кого вони зустріли. Вони, мабуть, подумають: О, Боже, ми зустріли Леголаса", — написав один із коментаторів.
Фокус вже писав про те, що Орландо Блум розповів про своїх найбільших шанувальниць. Наразі актор не одружений, проте перебуває у стосунках зі співачкою Кеті Перрі з 2016 року.
Також Фокус писав, що Блум розповів про стосунки з Кеті Перрі. Нагадуємо, що зіркова пара виховує спільну дочку Дейзі Дав Блум.