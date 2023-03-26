"Дітям треба повернути їхнє дитинство". В Україну приїхав актор Орландо Блум та відвідав українських дітей (фото)

Посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум зустрівся з українськими дітьми в одному із центрів "Спільно", який був обладнаний глибоко у метро.

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В Україну приїхав актор Орландо Блум, який є послом доброї волі ЮНІСЕФ, щоби підтримати українських дітей в одному з центрів "Спільно", який був обладнаний глибоко в метро. Про це Блум повідомив на своїй сторінці в Instagram та поділився фотографіями свого візиту.

"Я приїхав в Україну вперше з 2016 року, коли відбулося моє перше відвідування цієї країни. Я ніколи не міг подумати, що війна настільки загостриться і пошириться на всю територію України. Мені пощастило почути дитячий сміх в одному із понад 180 центрів "Спільно", яке є теплим та безпечним місцем. Саме тут діти можуть отримати психологічну підтримку”, — написав Блум.

Посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум зустрівся з українськими дітьми в одному із центрів "Спільно", який був обладнаний глибоко у метро Фото: Instagram

Актор розповів, що у цьому центрі, який обладнаний глибоко в метро, батьки можуть залишити дітей на кілька годин, щоб ті знову відчули себе краще, могли погратись та зайнятися тим, що їм подобається.

В Україну приїхав актор Орландо Блум, який є послом доброї волі ЮНІСЕФ, щоби підтримати українських дітей в одному з центрів "Спільно", який був обладнаний глибоко в метро. Про це Блум повідомив на своїй сторінці в Instagram і поділився фотографіями свого візиту Фото: Instagram

"Діти можуть отримати тут відчуття нормального життя, вони можуть грати і почуватися просто дітьми. Тут діти можуть виявити свої творчі здібності, щоб відволіктися від війни. Дітям в Україні треба повернути дитинство", — написав Орландо Блум.

Актор розповів, що у цьому центрі, який обладнаний глибоко в метро, батьки можуть залишити дітей на кілька годин, щоб ті знову відчули себе краще, могли погратись та зайнятися тим, що їм подобається Фото: Instagram

До речі, цей пост актора в Instagram прокоментувала його громадянська дружина, відома співачка Кеті Перрі, з якою Блум має маленьку дочку.

"Ти єдиний у своєму роді, кохання моє", — написала Перрі.

Представництво ЮНІСЕФ в Україні також залишило свій коментар, в якому привітало Блума в Україні та подякувало йому за підтримку.

"Ці діти, коли виростуть і подивляться "Володар перснів", будуть здивовані тим, кого вони зустріли. Вони, мабуть, подумають: О, Боже, ми зустріли Леголаса", — написав один із коментаторів.

Фокус вже писав про те, що Орландо Блум розповів про своїх найбільших шанувальниць. Наразі актор не одружений, проте перебуває у стосунках зі співачкою Кеті Перрі з 2016 року.

Також Фокус писав, що Блум розповів про стосунки з Кеті Перрі. Нагадуємо, що зіркова пара виховує спільну дочку Дейзі Дав Блум.