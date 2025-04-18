"Четыре удара ракетами": РФ атаковала жилые многоэтажки Харькова, что известно
В ночь с 17 на 18 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего в городе есть разрушения и жертвы.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Зафиксировано четыре удара ракетами по городу", — написал Терехов.
Он пояснил, что одна из ракет ударила по густонаселенному району Харькова.
"Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", — отметил Терехов.
А позже мэр Харькова уточнил, что известно о по меньшей мере пяти пострадавших, среди которых есть малолетний ребенок.
Информацию о ракетном ударе по городу подтвердил также председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"По предварительной информации, в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе", — подчеркнул Синегубов.
По его словам, пострадали 20 человек.
В 5:51 Игорь Терехов сообщил, что в результате российской ракетной атаки в собственной квартире погиб один человек.
Напомним, вечером 16 апреля россияне массированно атаковали Днепр ударными дронами-камикадзе типа "шахед".
В этот же день ВС РФ ударили КАБами по Херсону.