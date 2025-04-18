РФ обстреляла Украину: в Харькове 50 пострадавших, есть разрушения в Днепре и Сумах (фото, видео)

В результате взрыва баллистических ракет Вооруженных сил Российской Федерации в Харькове полсотни человек получили ранения. Обломки российских средств поражения повредили более 20 жилых домов, а среди пострадавших — двое малолетних детей. На видео с места событий показали многоэтажки со следами удара кассетных боезарядов. Кроме того, от атаки "Шахедов" и ракет есть разрушения в Днепре и Сумах.

Related video

Фокус собрал информацию об атаке РФ на Харьков, Днепр и Сумы, которая произошла на Страстную пятницу 18 апреля.

Атака на Харьков — детали

По состоянию на 7:07 городской голова Игорь Терехов обновил данные о количестве людей, пострадавших от российского удара. Согласно данным городского головы — ранены 54 человека. Суммарно получили повреждения 50 домов: 20 многоквартирных и 30 частных, объявил чиновник несколькими минутами ранее.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших от баллистических ракет с кассетными боезарядами — двое детей в возрасте 4 и 2,8 лет. Также чиновник сообщил, что в больницах находятся 13 раненых, из них четверо — в тяжелом состоянии. Количество погибших не возросло: российские ракеты убили одного человека, говорится в сообщениях главы ОГА.

Тем временем на видео из Харькова показали последствия удара РФ. Видим многоэтажку, у которой разбиты окна и балконы с первого по последний этаж. Кроме того, на стенах заметно отверстия диаметром в несколько сантиметров, которые проходят полосой на уровне от 5 по 7 этаж.

Удар по Днепру — что известно

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил об ударе РФ по Днепру, который произошел в ночь на 18 апреля. Россияне применили ракеты (тип устанавливается) и дроны-камикадзе "Шахед". Согласно данным чиновника, ракеты попали по Днепровскому району областного центра. В городе повреждены фитнес-центр, отель и офисное помещение, указанное в сообщении Telegram. Чиновник добавил, что Силы обороны сбили над областью два дрона-камикадзе "Шахед" ВС РФ.

Лысак опубликовал фото с места удара ракет РФ. На одном фото — офисный центр, в котором взрывная волна вынесла половину окон.

Обстрел Днепра — фото офисного центра, который пострадал 18 апреля Фото: Сергей Лысак / Telegram

На другом фото из Днепра — повреждения внутри фитнес-центра. Кроме того, российские средства поражения разрушили двухэтажный дом, у которого полностью снесен верхний этаж.

Обстрел Днепра — фото фитнес-центра, который пострадал 18 апреля Фото: Сергей Лысак / Telegram Обстрел Днепра — фото дома, который пострадал 18 апреля Фото: Сергей Лысак / Telegram

Обстрел Сум 18 апреля

В Telegram-канале Сумской ОВА написали об атаке "Шахедов", которая произошла в ночь на 18 апреля. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сум, погиб один человек и ранен — также один человек, уточнила военная администрация. Согласно данным РВА, враг попал по кондитерскому предприятию: погибший — его руководитель. Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь заявил, что по цеху, который как раз изготавливал куличи, попали сразу три дрона.

На фото с места удара РФ по Сумам — поврежденное помещений цеха со стеллажами, на которых стоят куличи, формы для куличей, а рядом — отверстие в стене, появившееся после взрыва "Шахеда".

Обстрел Сум — фото кондитерського завода, который пострадал 18 апреля Фото: Telegram

Отметим, около 5 часов 18 апреля городской голова Терехов сообщил о громких взрывах в Харькове. Позже чиновник подтвердил, что состоялась воздушная атака ВС РФ. Согласно предварительным данным, россияне ударили по городу тремя (или четырьмя — данные уточняются) баллистическими ракетами с кассетными боезарядами. В первые минуты после удара стало известно о пострадавших: мэр предупредил, что люди находятся под завалами и спасатели оказывают помощь.

Напоминаем, в ночь на 17 апреля, на Чистый четверг, состоялась атака РФ на Днепр: российская баллистика ударила рядом с общежитиями и убила трех человек. Местная жительница рассказала, как на ее глазах погибла 16-летняя девушка. Между тем 13 апреля, на Вербное воскресенье, враг ударил по центру Сум и унес жизни почти 40 человек. Перед этим — атака на Кривой Рог, когда баллистика ударила рядом с детской площадкой. В то же время издание Bloomberg рассказало, что РФ готовится к снятию санкций и подготовила правила возвращения западного бизнеса.