"Убило стеклом": соседка рассказала, как 16-летняя девушка погибла от "Шахеда" в Днепре (видео)

Девушка из Днепра погибла в результате атаки дрона-камикадзе "Шахед" Российской Федерации, который взорвался рядом с жилым домом. Женщина, которая стала свидетелем происшествия, рассказала о трагической смерти 16-летнего подростка.

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Видео с историей о жертве российской атаки на Днепр, опубликовали в Telegram-канале "Днепр оперативный" и в соцсети X "Радио Свобода".

На первой записи, появившейся в сети утром 17 апреля, видим женщину, которая прижимает к себе собаку. Как выяснилось, события произошли у нее на глазах. Девочка находилась на улице и сидела в качелях. Когда послышался гул "Шахеда", который летел во двор, она бросилась в подъезд и даже успела забежать. Через мгновение произошел мощный взрыв. Гибель произошла из-за осколков стекла, слышно объяснение свидетеля.

"Девочка здесь гуляла, забежала в дом. Беспилотник взорвался, а она только забежала. Взрывная волна стеклом ее убила. 16 лет девочке", — сказала днепрянка.

Женщина добавила, что рядом с домом произошла серия взрывов. По ее словам, вокруг — преимущественно общежития, поэтому район называют "Студгородком". Рядом — ничего, что могло бы "заинтересовать" ВС РФ.

"Мы называем наш район Студенческий городок. Мне кажется, что они убивают нашу молодежь. А кто? Здесь никого нет. У нас на один подъезд дом", — слышно на видео.

"Радио Свобода" опубликовало рассказ других жителей Днепра, которые стали свидетелями гибели девушки. Еще одна женщина сообщила, что находилась в подвале, когда услышала крики на улице. По ее словам, мальчишеский голос кричал "Вика! Вика!". Гражданка объяснила журналистам, что на месте трагедии находились дети в возрасте 14-15 лет: она посоветовала им спрятаться хотя бы за углом дома. Тем временем на улице рядом с общежитием взрывались и горели машины и, вероятно, дроны, слышно на видео.

"Здесь дети, общежития, садик детский. Что они бомбят, я не понимаю?! Вокруг жилые дома, дети гибнут. Это ужас. После увиденного, после девочки я всю ночь не могла заснуть, потому что ты закрываешь глаза — и эта девочка", — рассказала женщина.

Атака РФ на Днепр — детали

Отметим, в ночь с 16 и 17 апреля ВС РФ ударили по Днепру стаей "дронов-камикадзе", сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников. Вследствие российского удара погибло три человека, среди них — несовершеннолетняя, подтвердили Национальная полиция. Кроме того, есть около 30 раненых.

Согласно данным ГСЧС и других ведомств, в Днепре повреждены более 20 жилых домов, общежития, медицинское учреждение, магазин. Также сгорели полтора десятка автомобилей, сообщили в ОГА. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российский беспилотник взорвался в 100 метрах от мэрии.

Напоминаем, в ночь на 16 апреля ВС РФ запустили "Шахеды" по Одессе и подожгли несколько домов в разных районах города. Между тем 17 апреля загорелось в воинской части города Шуя Ивановской области, в которой дислоцируется ракетная 112 бригада ВС РФ.