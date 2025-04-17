"Убило склом": сусідка розповіла, як 16-річна дівчина загинула від "Шахеда" у Дніпрі (відео)

Дівчина з Дніпра загинула внаслідок атаки дрона-камікадзе "Шахед" Російської Федерації, який вибухнув поруч з житловим будинком. Жінка, яка стала свідком події, розповіла про трагічну смерть 16-річної підлітки.

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Відео з історією про жертву російської атаки на Дніпро, опублікували у Telegram-каналі "Дніпро оперативний" та у соцмережі X "Радіо Свобода".

На першому записі, який з'явився у мережі зранку 17 квітня, бачимо жінку, яка притискає до себе песика. Як з'ясувалось, події стались у неї на очах. Дівчинка перебувала на вулиці й сиділа в гойдалці. Коли почувся гул "Шахеда", який летів на подвір'я, вона кинулась у під'їзд і навіть встигла забігти. За мить стався потужний вибух. Загибель сталась через уламки скла, чути пояснення свідка.

"Дівчинка тут гуляла, забігла в дім. Безпілотник вибухнув, а вона тільки забігла. Вибухова хвиля склом її убила. 16 років дівчинці", — сказала дніпрянка.

Жінка додала, що поруч з будинком відбулась серія вибухів. З її слів, навколо — переважно гуртожитки, тому район називають "Студмістечком". Поруч — нічого, що могло б "зацікавити" ЗС РФ.

"Ми називаємо наш район Студентське містечко. Мені здається, що вони вбивають нашу молодь. А хто? Тут нікого немає. У нас на один під'їзд будинок", — чути на відео.

"Радіо Свобода" опублікувало розповідь інших мешканців Дніпра, які стали свідками загибелі дівчини. Ще одна жінка повідомила, що перебувала у підвалі, коли почула крики на вулиці. З її слів, хлопчачий голос кричав "Віка! Віка!". Громадянка пояснила журналістам, що на місці трагедії перебували діти віком 14-15 років: вона порадила їм сховатись хоча б за кутом будинку. Тим часом на вулиці поруч з гуртожитком вибухали та палали машини, та, ймовірно, дрони, чути на відео.

"Тут діти, гуртожитки, садок дитячий. Що вони бомблять, я не розумію?! Навколо житлові будинки, діти гинуть. Це жах. Після побаченого, після дівчинки я всю ніч не могла заснути, бо ти заплющуєш очі — й ця дівчинка", — розповіла жінка.

Атака РФ на Дніпро — деталі

Зазначимо, в ніч з 16 та 17 квітня ЗС РФ вдарили по Дніпру зграєю "дронів-камікадзе", повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Засоби протиповітряної оборони збили десять безпілотників. Внаслідок російського удару загинуло троє людей, серед них — неповнолітня, підтвердили Національна поліція. Крім того, є близько 30 поранених.

Згідно з даними ДСНС та інших відомств, у Дніпрі пошкоджено понад 20 житлових будинків, гуртожитки, медичний заклад, магазин. Також згоріли півтора десятка автомобілів, повідомили в ОВА. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що російський безпілотник вибухнув за 100 метрів від мерії.

Нагадуємо, в ніч на 16 квітня ЗС РФ запустили "Шахеди" по Одесі й підпалили кілька будинків у різних районах міста. Тим часом 17 квітня запалало у військовій частині міста Шуя Іванівської області, у якій дислокується ракетна 112 бригада ЗС РФ.